Hallado un micrófono en un robot de cocina de Lidl

El robot de cocina de Lidl Monsieur Cuisine Connect, con un precio de 359 euros, mucho más bajo que los que ofrecen las mismas funciones (como el Thermomix Vorwerk, a 1.200 euros), causa furor cada vez que esta firma lo oferta. Se trata de un artilugio con múltiples funciones conectado a la red, lo que le hace susceptible de ser hackeado. Y es lo que han hecho dos aficionados a la tecnología en Francia, donde salió a la venta el 3 de junio. Tras destriparlo han descubierto importantes problemas de seguridad y de privacidad: han encontrado un pequeño micrófono y un altavoz ocultos, tal y como informa la publicación Numerama. También está equipado con Android 6.0, una versión que no se actualiza desde octubre del 2017. O sea, ¿puede espiarnos? El gerente de compras de Lidl Francia, Michel Biero, lo ha descartado. Ha explicado que el micrófono no está activo y su compañía no podría activarlo de forma remota.