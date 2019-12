La 'haka' de los bomberos de Nueva Zelanda tras ayudar en la extinción de incendios en Australia

Los bomberos de Nueva Zelanda se despidieron ayer tras semanas de trabajos en los incendios en Nueva Gales del Sur, una de las regiones más afectadas por los fuegos en Australia, realizando una 'haka' de reconocimiento a los esfuerzos realizados en la zona.

El equipo formado por 26 bomberos ejecutó el baile tradicional, vestidos con el uniforme, en honor a la ciudad que les ha acogido, Ballina. El alcalde de Richmond, Robert Mustow, fue invitado a asistir a la presentación y luego publicó en Facebook su agradecimiento al equipo por el trabajo desplegado.

WATCH: Kiwi firefighters perform a powerful haka to farewell the fire-affected town of Ballina after weeks of protecting Aussie homes.



