Un grupo de bomberos rescata a unos patos con una técnica revolucionaria: un vídeo de YouTube

Las técnicas de los bomberos son imprevisibles, más cuando entran en juego los animales. Ante las dificultades se crecen, y acuden a métodos que cada día soprenden más.

En este caso, un grupo de patos son los protagonistas de un rescate viral que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

La bandada se había quedado atrapada en una alcantarilla y los bomberos vieron muchas complicaciones para rescatarlos. Pero a alguno se le ocurrió la técnica más llamativa: utilizar un audio de graznidos para atraer a las ocho crías y poder cogerlas fácilmante. Así, utilizaron un vídeo de YouTube.

Since fire engines aren’t equipped with duck calls, Firefighters used the audio from a @YouTube video to talk 4 frightened ducklings out of a storm drain pipe in @CityofLittleton this afternoon. The full flock of 8 ducklings were safely reunited with their mother nearby. pic.twitter.com/J2L2ABydOP

"Los bomberos rescataron a esta pequeña bandada de un drenaje pluvial en South Park Lane y Cana Court a las 14.45 de la tarde. Se han reunido con su muy preocupada madre y están a salvo", anunciaron en Twitter.

Confirmed - Fire helmets can hold a maximum of 10 ducklings. Firefighters rescued this little flock from a storm drain at South Park Lane and Canal Court in @CityofLittleton at 2:45 this afternoon. They’ve been reunited with their very worried mother and are all safe. pic.twitter.com/zngAXFWZAQ