Greta Thunberg vuelve a las aulas tras un año sabático

La joven activista sueca Greta Thunberg anunció el lunes que volvía a las clases, después de haberse tomado un año sabático para defender la causa del clima en el mundo.

"Mi año sabático ha terminado, y me siento muy bien de volver por fin a la escuela!", escribió la adolescente de 17 años en un tuit acompañado de una foto en la que sale sonriente, con una mochila y una bicicleta.

