Greta Thunberg, persona del año para la revista 'Time'

La joven activista Greta Thunberg es la persona del año 2019 para la revista 'Time'.

Este mismo miércoles en Madrid, Thunberg ha reprochado a los líderes políticos de los países que participan en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que usen este encuentro internacional para "negociar lagunas y evitar aumentar su ambición" y ha advertido de que el mayor peligro no es la "inacción", sino que los políticos y directivos pretendan que hacen algo cuando "no hacen casi nada".

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”



