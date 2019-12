El graffiti navideño de Banksy

Banksy ha dibujado un particular mural navideño en el que critica la problemática de la vivienda en el Reino Unido. En el dibujo, dos renos pintados en una pared parecen tirar de un trineo, que en realidad es un banco en el que vive un sintecho de Birmingham.

