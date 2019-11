El Gobierno ofrece ayuda a Greta Thunberg para que acuda a la cumbre de Madrid

"Nos encantaría ayudarte a cruzar el Atlántico de regreso. Estamos dispuestos a ponernos en contacto contigo para hacerlo posible". Con este mensaje en la red social Twitter, Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica, ha ofrecido a la activista sueca Greta Thunberg la ayuda del Gobierno central para que asista a la Conferencia sobre el Cambio Climático.

La cita debía celebrarse en Chile y finalmente tendrá lugar en Madrid del 2 al 13 de diciembre a causa de los disturbios que se han vivido en el país sudamericano, informa Europa Press. Chile ya heredó la reunión, que en principio debía producirse en Brasil. Cuando Jair Bolsonaro tomó las riendas del país, el país renunció a organizar la cumbre.

"NECESITARÉ ALGO DE AYUDA"

En su mensaje, escrito en inglés, Ribera afirma que sería genial que Thunberg pudiera asistir a la cita. Lo hace horas después de que la propia activista pidiera públicamente ayuda para desplazarse hasta la capital de España. "Ahora que la COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda. Resulta que me he cruzado medio mundo en sentido contrario", afirmó Thunberg el viernes su cuenta de Twitter: "Necesito encontrar una forma de cruzar el Atlántico en noviembre".

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR