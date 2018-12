El Gobierno estudia castigar con cárcel los actos sexuales no consentidos

El Gobierno estudió ayer el informe de la comisión de codificación encargada de revisar los delitos sexuales tras la conmoción social que causó la sentencia de La Manada. Los expertos recomiendan al Ejecutivo que sea castigado con pena de cárcel cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la mujer, en línea con las manifestaciones en las calles que clamaban no es no o solo un sí es sí. El Ejecutivo se ha comprometido a llevar al Código Penal la propuesta.

Asimismo, los juristas proponen que desaparezca el tipo delictivo del abuso sexual, que es por el que fueron condenados los agresores de La Manada a nueve años de prisión. En su propuesta, la legislación debería diferenciar entre agresión sexual, para aquellos actos sin penetración, y violación. Esto supondría llevar al Código Penal la expresión más utilizada para referirse a los ataques sexuales con penetración, tal como solicitaban también los colectivos de mujeres y la sociedad. Para aplacar el malestar y ante las presiones del PP para que no se derogue la pena de prisión permanente revisable, Carmen Calvo anunció que el Gobierno revisará las condiciones en las que los reos más peligrosos son puestos en libertad tras cumplir sus condenas, para limitar sus movimientos con medios telemáticos y otros condicionantes. Además, este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, calificó el asesinato de Laura Luelmo de episodio de violencia machista», pese a que el homicida no era su pareja.

El Pacto de Estado contra el maltrato propone de hecho considerar todos los crímenes por razón de género de la misma forma y contabilizarlos en una estadística única. Para cumplir con este mandato, la delegación del Gobierno envió una circular en octubre a las unidades de coordinación con el fin de recabar los datos de todos los feminicidios.