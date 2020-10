El gazpacho más grande, el mayor boniato, el queso más caro... 19 récords españoles para el 'Guinness'

Una vez más, los talentos y proezas más espectaculares de España han logrado su reconocimiento en el libro Guinness de los Récords. De la mano de Editorial Planeta, la nueva edición del libro más vendido de todos los tiempos ha visto la luz este 15 de octubre y ya ha dejado a miles de lectores boquiabiertos.

No son pocos los méritos que hasta la fecha han llevado a España a figurar entre las páginas de la publicación de referencia en cuanto a récords: confeccionar la mayor alfombra roja, vender el queso más caro del mundo, cultivar el boniato más pesado, haber producido el mayor porcentaje de energía eólica en un día o tener el mayor número de playas con bandera azul son solo algunos de los hitos que han dado el pasaporte a España al anuario de las hazañas.

Este año, pese a las circunstancias tan excepcionales, casi una veintena de récords nacionales han conseguido formar parte de la última edición (2021). Toda una gesta,teniendo en cuenta que la organización recibe una media de 100 solicitudes al día procedentes de todo el mundo para lograr esta ansiada figuración.

NUEVOS RECORDS MARCA ESPAÑA

Rafael Cros (Valdemoro): Ha hecho el maratón más rápido... disfrazado de payaso. Superó el maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en 2h 42 min 56 seg. El atuendo, que había comprado para una despedida de soltero, le sirvió para recaudar fondos para una entidad benéfica dedicada a ayudar a los niños.

Luis Mengual (Valencia): La aceleración más rápida en un kart eléctrico (prototipo). De 0 a 60 millas/hora en unos fulgurantes 2,218s. Había pasado dos años construyendo su prototipo de kart eléctrico con tracción a las cuatro ruedas, con el que batió el récord anterior por 0,417 s.

Lucas del Paso (Salou): Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2019, recorrió en su moto de agua 3.602 km desde Sagari, Portugal, hasta Sapri, Italia. A lo largo de su viaje, recogió todos los restos de basura que se encontró en el mar. Después, plantó todos los árboles necesarios para compensar la huella de carbono de la moto de agua.

La mayor ración de gazpacho (Almería): Para celebrar el nombramiento de Almería como capital española de la gastronomía de 2019, Única Group preparó 9.800 litros de gazpacho (60 bañeras), que se sirvieron durante un acto benéfico en junio de 2019.

Pablo Fernández (Madrid): tras superar el covid-19, el nadador y emprendedor Pablo Fernández completó el 'Century Swim in the Gulf Stream', una prueba de natación en aguas abiertas sin descansos. 100 km de longitud que en la costa de Júpiter, Florida, EE. UU. A una velocidad superior a 7 km/h, logró superar el desafío en 12h, 21, 14 y destinó lo recaudado al Plan Cruz Roja RESPONDE para ayudar a los más vulnerables frente a la pandemia.

Marcos Ruiz (Cádiz). Más capturas de una copa de vino con un palo sostenido con la boca en un minuto. Este gaditano sujetó un palo con la boca y lo usó para ejecutar un malabarismo impresionante de lanzamiento y captura que repitió 19 veces en 60 s durante una visita a Brisbane, Australia.

Los Lobos: El equipo más popular de los concursos televisivos, que ya apareció el año pasado en el Guinness con el récord de más victorias consecutivas en un programa de TV, figura esta edición con un nuevo récord: el mayor premio económico ganado en un concurso de televisión. En julio de 2019, el equipo formado por Valentín, Manu, Erundino y Alberto Sanfrutos (quien sustituyó a José Pinto tras su lamentable fallecimiento) ganó un premio de 6.689.700 en el concurso de televisión 'Boom!' de A3.

Goiko Grill: La imagen humana de una hamburguesa más grande. 1.047 personas convocadas por la cadena nacional de restaurantes se colocaron en capas multicolores para recrear la imagen de una hamburguesa con queso en Madrid.

Christian López (Toledo): El hombre con más récords de España. Entra en el Guinness 2021 con su 15 récord: más escalones consecutivos subidos (2.082) haciendo malabarismos con tres objetos.

Ya tengo el récord del mayor número de escalones subidos haciendo malabares con 3 objetos. Uno de los retos más difíciles que he hecho hasta ahora. @Enclmdiario @CMM_es @tribunadetoledo @ComunicaUCLM pic.twitter.com/QVfPWahkD1

DEPORTE DE RECORD

Las figuras de nuestro panorama deportivo también han hecho leyenda este año. Algunos de los deportistas de élite de nuestro país ompletan el listado de récords españoles que han entrado en el Guinness World Records 2021.

Feliciano López, más torneos individuales de Grand Slam jugados consecutivamente: El tenista ha participado en 72 torneos de Grand Slam consecutivos, desde que debutara en la edición de Roland Garros de 2002. Su última participación terminó con una derrota en primera ronda del Abierto de Australia ante su compatriota Roberto Bautista el 20 de enero de 2020.

Toni Bou, más victorias en campeonatos del mundo de trial al aire libre y en pista cubierta. En 2019, el piloto catalán aumentó a 28 su número de victorias en el Campeonato Mundial de Trial y en los X-Trials de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Bou ha ganado 13 títulos al aire libre y otros 14 bajo techo de forma consecutiva. A 22 de julio de 2019, sumaba un total de 173 victorias en pruebas de trial.

Marc Márquez , más pole position en grandes premios de motociclismo en toda la carrera. El tro de Cervera, ha logrado numerosos récords mundiales en grandes premios de motociclismo, incluidos el de más pole position, el del ganador más joven de una carrera de MotoGP (20 años y 63 días), el de campeón del mundo de MotoGP más joven (20 años y 266 días) y el de más victorias consecutivas en una temporada (10).

Real Madrid, más victorias en la Liga de Campeones de la UEFA de un equipo de fútbol. El 29 de abril de 2020, el Real Madrid logró su victoria número 159 en 266 partidos. El equipo español también ocupa la primera posición en la liga de las redes sociales y es el club deportivo más seguido en Twitter, con 34.188.330 seguidores a mayo de 2020.

Sergio Ramos, más victorias como internacional en toda la carrera futbolística. El 26 de marzo de 2005, debutó con España en un partido amistoso contra China, y el 10 de junio de 2019 superó las 121 victorias de su compañero Iker Casillas en un partido de clasificación para la Eurocopa.

Iker Casillas, más partidos disputados en la Liga de Campeones. Entre el 15 de septiembre de 1999 y el 17 de abril de 2019, "El santo" disputó 177 encuentros en la Liga de Campeones. Casillas ha jugado 150 partidos con el Real Madrid (1999-2015) y 27 con el Oporto (2015-19). El 11 de diciembre de 2018, se convirtió en el segundo jugador (después de Cristiano Ronaldo) en sumar 100 victorias en esta competición.

Joaquín Sánchez Rodríguez, el jugador más veterano en marcar un hat-trick en La Liga. El 8 de diciembre de 2019, el jugador del Real Betis consiguió anotar tres tantos contra el Athletic Club de Bilbao con 38 años y 140 días. Era la primera vez que Joaquín marcaba un hat-trick en sus 20 años de carrera, y lo logró en los primeros 20 minutos de encuentro

Rafael Nadal, más años consecutivos ganando un título de la ATP. El mallorquín ha ganado por lo menos un título de la ATP durante las últimas 17 temporadas consecutivas, desde 2004. El 29 de febrero de 2020, amplió su récord con una victoria en el Abierto de Acapulco, su 85. título del ATP World Tour.

