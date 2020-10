Francis Mojica: "El Nobel habría dado un gran empuje a la investigación de España"

Es consciente de que el premio Nobel ha pasado por su puerta por última vez, después de tres años en los que su nombre sonaba para el de Medicina o el de Química. Al final, el galardón no ha sido para el descubrimiento de la defensa de las bacterias, que él mismo bautizó como CRISPR, sino para la técnica que a partir de su hallazgo y con ese mismo nombre han desarrollado Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. El investigador alicantino Francis Mojica habla con el diario 'Información', rotativo de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial de El Periódico de Catalunya.

- Pasó con el Premio Princesa de Asturias y ahora con el Nobel de Química. Ninguno ha reconocido la investigación básica que usted ha hecho.

- Es bastante raro. Igual es que han considerado que lo que ellas hicieron era básico. Yo creo que se lo han dado porque sentaron las bases de la tecnología, aunque las que empezaron a editar no fueron ellas, fueron otros investigadores que se han dejado fuera. Pienso que lo que pretenden y han conseguido es reconocer una tecnología de edición genética y quién sentó las bases de esa tecnología.

- Era el tercer año en que su nombre estaba ahí. En Medicina o en Química, sobre todo en esta última. ¿Está decepcionado?

- Hombre, estoy realmente contento de ver que se ha dado el premio a CRISPR, cosa que tampoco estaba garantizada, desde mi punto de vista. Si se hubiese reconocido el origen de la investigación, igual si que me hubiera mosqueado un poco porque sería injusto. Si reconocen la técnica de edición genética, y lo han hecho en Química y no en Medicina, es porque han premiado la base de la tecnología que ha dado pie a muchas aplicaciones.

- Me ha dicho por qué cree que se lo han dado a ellas, pero no por qué cree que le han dejado fuera a usted.

- Es bastante complicado entender las razones, pero no se aleja mucho de lo que uno puede esperar. Sí me sorprende que no se haya reconocido a algún que otro investigador que ha desarrollado también la tecnología CRISPR. Pero en la mayoría de los premios internacionales que han dado a CRISPR, el nombre de ellas aparece en casi todos.

- El suyo también en algunos...

- Ellas ganan por goleada a cualquier investigador en premios internacionales recibidos.

- Lleva trabajando más de una década en este tema, desde que usted mismo bautizó el hallazgo del sistema de defensa de las bacterias como CRISPR. El Nobel hubiera sido un reconocimiento a ese esfuerzo.

- Mi filosofía siempre ha sido la misma, la de alegrarte de lo que tienes. Y siento que no haberlo ganado es una pena por España. Que le dieran un Nobel a alguien español hubiera sido una maravilla y lo lamento porque habría dado un gran empuje a la investigación de este país. Pero no ha habido suerte.

- La noticia desató ayer una cascada de reacciones en redes al ver injusto de lo ocurrido.

- La gente se hace muchas ilusiones. Yo no me he cansado de decirlo, que la probabilidad era muy baja, incluso se lo han dado a CRISPR y tampoco a mí. Me da la impresión de que yo era el que menos creía en ello.

- ¿Considera que sus opciones al Nobel se han cerrado?

- Ahora ya nada, imposible. Ya me puedo relajar. Estoy bastante más tranquilo.