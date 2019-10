Fortnite Capítulo 2: tras el agujero negro estas son las novedades del juego

Después del 'agujero negro' del pasado fin de semana, Epic Games ha lanzado este martes un reinicio de su exitoso juego Fortnite llamado Capítulo 2. El objetivo: atraer la atención de millones de jugadores en todo el mundo y evitar deserciones hacia la competencia, Apex Legends o Call of Duty, entre otros.

Fortnite, el juego 'battle royale' que desde julio del 2017 suma más de 250 millones de jugadores registrados, ha estado caído desde el pasado domingo, dejando a los usuarios como única opción una pantalla en negro tras llegar al final de la temporada 10 de la historia, en la que la isla donde se desarrollan las batallas es absorvida por un agujero negro.

Un golpe de efecto virtual de lo más melodramático -y acertado según las leyes del márketing- para los 10 millones de usuarios que se quedaron pasamados viendo la imagen en tiempo real fundido en negro de la primera entrega de Fortnite.

Tras más de 24 horas de incertidumbre, Epic Games ha lanzado la continuación: el Capítulo 2 (y temporada 11).

LAS NOVEDADES

La evolución del juego trae novedades de peso: nuevo mapa -con 13 nuevas ubicaciones-; un juego de agua donde los usuarios pueden nadar, pescar y conducir lanchas motoras; nuevas mecánicas, nuevos avatares y nuevas armas. Todos estos cambios fueron aplaudidos por los jugadores bajo las etiquetas de #FirstDrop y #FortniteIsBack en Twitter. Solo en Estados Unidos el tema acumuló 13.000 tuits.

Fuck me. First match of CH2S1 was going well, 5 kills and 17 people left. My dumbass died to the storm... #FirstDrop pic.twitter.com/wCeLOgL3vl