Fingen haber muerto para no servir un banquete

A pocas horas de celebrarse una boda, el responsable de la empresa de cátering envió un correo electrónico a la novia fingiendo que él y su hijo habían fallecido para no servir un banquete que ya habían cobrado, una mentira que la Justicia reconoce pero no castiga. Porque pese a faltar a la verdad y no prestar el servicio de cátering ni devolver el dinero a los novios, la Audiencia Provincial de Madrid les absuelve de un delito de estafa, por el que la Fiscalía pedía un año y tres meses de prisión. En 2015, Sorina y Leonardo delegaron la responsabilidad del banquete a Catering Módena, con quien concertaron a través de un contrato verbal, que nunca se puso sobre papel, un precio de 1.980 euros, IVA incluido.