La fiesta gay Tanga! cancela su evento en el Teatro Barceló tras el acto de Vox: "No todo vale"

Una cosa es que reclamen sus derechos y otra que salgan de forma inmoral, que cuando se ve en la televisión el día del orgullo gay, salen casi o prácticamente desnudos por las calles y no pasa nada, y en eso no estoy de acuerdo ni tendrían mi apoyo, porque entonces yo como macho ibérico salgo medio en bolas haciendo gestos con una mujer, ¿verdad?, se están pasando siete pueblos, y las cosas no son así.