La fecha de nacimiento genera polémica

«Arpanet no es internet, ni su madre. Podemos decir que es la abuela de la red», afirma Andreu Veà Baró, uno de los pioneros de Internet en España. El ingeniero expresa así su incomodidad ante las celebraciones impulsadas por el creador de Arpanet, Leonard Kleinrock, que reivindica que ha pasado medio siglo de la creación de internet. De hecho, buena parte de los creadores de la red no han aceptado la invitación a unirse a estas celebraciones. En la comunidad, hay quienes se refieren a Kleinrock como «Doctor Autopromoción», por su presencia en medios y videos de Internet. Los críticos argumentan que internet es una «red de redes», por lo que nació cuando se conectaron diversas redes a final de los años 70, no cuando se intercambiaron paquetes de información entre ordenadores, una década antes. «Si te has inventado un sistema de colas, no quiere decir que has inventado la autopista», resume Veà. De hecho, la Internet Society se refiere a este hito como el aniversario de Arpanet, no de internet.