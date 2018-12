Facebook deja al descubierto por un fallo las fotos de 6,8 millones de sus usuarios

La conocida red social Facebook comunicó ayer viernes que ha descubierto un fallo en sus sistemas que podría haber afectado a unos 6,8 millones de personas, que podrían haber visto expuestas sus fotografías no publicadas en aplicaciones de otros desarrolladores. El incidente, según ha reconocido la empresa, puede haberse producido con unas 1.500 apps creadas por un total de 876 programadores. Facebook ha asegurado que ha resuelto el problema y que alertará a los afectados en los próximos días.

Según explica la compañía en su blog para programadores, el problema hizo que durante los días 13 y 25 de septiembre pasados, las apps que pedían acceso a las fotografías de los usuarios de Facebook podían acceder a más imágenes que aquellas a las que se les había autorizado. Y no por ansia depredadora de los programadores, sino por «un fallo de seguridad» según la multinacional de Mark Zuckerberg. En concreto, las apps no solo podían acceder a las fotos que el usuario publica en su muro sino a las que tiene en otros servicios de la plataforma, como Marketplace y Fb Stories. También a aquellas que el usuario ha subido pero que no ha colgado y que, por lo visto, Facebook conserva. La compañía insiste en que el problema ya está solucionado.

Pero el gigante norteamericano lleva dos años afrontando graves problemas de seguridad, en su mayoría relacionados con los permisos que obtienen los desarrolladores de otras empresas para usar sus datos. El penúltimo, revelado el pasado octubre, afectó a más de 50 millones de usuarios. Y hace menos de una semana el garante de la competencia en Italia comunicaba que había impuesto dos multas a Facebook por valor de diez millones de euros por suministrar los datos de sus usuarios a fines comerciales y sin informarles. La multa más alta impuesta en Europa.