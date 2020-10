Los expertos advierten de secuelas cardiacas en casos asintomáticos

Especialistas de la provincia de Alicante en Salud Pública advierten de las primeras evidencias iniciales sobre la existencia de secuelas cardíacas a consecuencia de un contagio de coronavirus, pese a que la enfermedad se haya cursado con síntomas leves e incluso en personas asintomáticas.

Aún con todas las cautelas, porque los estudios de referencia son preliminares y sigue habiendo numerosos interrogantes sobre el virus del covid-19, el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Ildefonso Hernández, hace referencia a un reciente estudio publicado en la revista Jama Cardiology «con datos valiosos y preocupantes» sobre el resultado de un análisis entre deportistas universitarios de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus (EEUU).

Todos los casos analizados derivan de contagios asintomáticos o leves de covid-19 en personas jóvenes en edad universitaria que participan en algún deporte, desde el fútbol al baloncesto pasando por las distintas disciplinas en atletismo. Es lo que llevó a los responsables del campus a plantearse la conveniencia o no de retomar la actividad deportiva tras haberse contagiado, y pese a que los síntomas de covid fueron leves.

Aunque se trata de un estudio de corto alcance, genera inquietudes importantes, como constatan otros expertos epidemiólogos consultados al respecto. En cualquier caso insisten en que es demasiado pronto para sacar conclusiones porque la pandemia no ha cumplido ni siquiera un año de curso.

En concreto, para el responsable de enfermedades infecciosas en el Hospital de Sant Joan de Alicante, Francisco Jover, la información sobre las secuelas entre personas asintomáticas es todavía escasa. Considera a su vez que no existen datos suficientes como para que puedan resultar concluyentes.

No obstante, el doctor Jover tampoco descarta que pueda haber secuelas a nivel pulmonar en personas asintomáticas que han pasado el covid-19. «En paralelismo con el VIH, otra pandemia, hasta que no haya pasado más tiempo no se tendrán ideas claras de lo que sucede en realidad», contemporiza.