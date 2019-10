Este exoesqueleto para tetrapléjicos controlado por el cerebro permite caminar

Un paciente tetrapléjico ha podido mover los brazos y las piernas gracias a un exoesqueleto controlado por las señales procedentes del cerebro y, aunque los expertos advierten que aún queda mucho para perfeccionarlo, consideran estos primeros resultados como "prometedores".

Un estudio que publica este jueves 'The Lancet' firmado por investigadores franceses recoge los resultados de dos años de pruebas del exoesqueleto, que permite al paciente dar pasos, aunque para ello el dispositivo está anclado al techo para poder guardar el equilibrio.

La revista publica un vídeo en el que se ve a un hombre de 28 años sujeto a un exoesqueleto de gran tamaño mientras camina a lo largo de una sala y también cómo puede girar un brazo y dirigirlo hacia un objeto.

A whole-body exoskeleton, operated by recording and decoding brain signals, has helped a tetraplegic patient to move all four of his paralysed limbs: results of a 2-year trial @TheLancetNeuro https://t.co/5KaJ9qLSaz pic.twitter.com/2Rr9sSXrNr