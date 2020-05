Un éxito fruto de la colaboración

El coronavirus dejará a su paso mucho dolor, pero también historias de superación extraordinarias. Algunas serán personales y otras colectivas, que rememorarán cómo mucha gente se puso de acuerdo para conseguir algo que, a solas, hubiera sido imposible. En este último apartado sobresale la construcción del hospital de campaña ubicado en el recinto de Ifema en apenas cuatro días, un hito que no se podría explicar sin la suma de toda una serie de individualidades –públicas y privadas– sintonizadas para alcanzar un objetivo común: evitar el colapso de los hospitales madrileños en el momento más crítico de la pandemia. Intervinieron la Administración, el Ejército, expertos, voluntarios, trabajadores de múltiples ámbitos y grandes empresas, que aportaron donaciones económicas y de material. Una de ellas fue Banco Santander.

La entidad donó recursos para habilitar 2.000 nuevas camas, mantas y respiradores. Una intervención que fue clave para que el pabellón 5 del recinto ferial pasara a convertirse de la noche a la mañana en un hospital listo para comenzar a recibir a los primeros pacientes de la covid-19. Luego vendrían los pabellones 7 y 9 para sumar hasta 1.300 camas (que podrían haberse incrementado hasta las 5.500 si hubiera sido necesario) y 16 puestos de unidades de curas intensivas (UCI). Gracias a ello se pudo atender a casi 4.000 pacientes, el 12% del total en la Comunidad de Madrid.

La clave: anticipación

Pero, ¿cómo se pudo reaccionar tan rápido? En el caso de Banco Santander fue gracias a la previsión. La entidad anunció en marzo la creación de un fondo solidario por importe mínimo de 25 millones de euros, financiado inicialmente con el 50% de la retribución (fija y variable) de este año de su presidenta, Ana Botín, y su consejero delegado, José Antonio Álvarez; además del 20% de la retribución de los consejeros no ejecutivos y las aportaciones voluntarias de los empleados. Rápidamente, el fondo creció hasta los 54 millones de euros con diferentes contribuciones de los trabajadores y de terceros, así como de fondos aportados directamente por las filiales del grupo.

Adicionalmente, Banco Santander ha aportado otros 46 millones de euros redirigiendo fondos de determinados proyectos hacia iniciativas dedicadas a la lucha contra el coronavirus y a la protección de aquellos grupos vulnerables más impactados por la enfermedad en varios países. En total, 100 millones de euros que se destinaron (y se sigue haciendo) a toda una serie de proyectos por todo el mundo, ya sea para apoyar la respuesta de las administraciones a la pandemia, el fortalecimiento del sistema universitario en su transición digital y la investigación, tanto en vacunas, como fármacos y diagnóstico.

Acciones que se engloban bajo el lema de Santander All. Together. Now. y que han permitido obtener resultados positivos, como el del hospital de campaña de la feria madrileña. “Tuve ocasión de visitar el hospital de campaña de Ifema, con el que colaboramos con una donación en plena emergencia sanitaria y lo que vi allí fue esperanza en los ojos de los doctores, de los enfermos y de las personas que han estado durante más de 40 días allí dejándose todas sus fuerzas. Sentí, también, el orgullo de que cuando trabajamos juntos podemos hacer grandes proyectos, como levantar un hospital de estas características en solo unos días”, asegura Rami Aboukhair, CEO de Santander España, a la vez que aprovecha para felicitar a “médicos, enfermeros, bomberos, militares y a todas las personas implicadas por la encomiable labor realizada”.

Evitar el colapso

Eran momentos en los que todavía no se había alcanzado el pico de la epidemia y existía riesgo de que los centros sanitarios –especialmente las unidades de cuidados intensivos– se situaran al borde del colapso. No sucedió y gracias al esfuerzo de todos se pudo detener el primer impacto, tanto en Ifema como en el resto de España. En este sentido, Banco Santander ha destinado su fondo solidario a muchas otras iniciativas.

Por ejemplo, ha donado ya 4,1 millones de mascarillas para el Gobierno, las fuerzas armadas y la policía, distintos hospitales de toda España, además de en Cantabria y en Boadilla del Monte, lugares donde se encuentran las principales sedes del banco. Además, ha aportado 500 respiradores no invasivos distribuidos por todo el país, 2.000 mantas para el Hospital de la Paz de Madrid e instrumentos de desinfección en residencias de ancianos en Madrid.

También destacan otras iniciativas en colaboración con investigadores, empresas y diferentes oenegés, como la compra de 500.000 litros de agua para los hospitales o el apoyo a proyectos para desviar capacidad de producción a la fabricación de mascarillas. Adicionalmente, Santander ha recaudado dos millones de euros de clientes y terceros a través de iniciativas impulsadas por el banco, como LaLiga Santander Fest, a través de los cuales ya se han comprado otros 115 respiradores y 400.000 mascarillas.

Ejemplo de solidaridad

El coronavirus va a generar, sin duda, toda una serie de consecuencias, algunas de las cuales pueden tener su lado positivo, como la solidaridad demostrada. “El hospital de Ifema es un ejemplo de que solamente con la colaboración público-privada podremos seguir luchando para mitigar el impacto de esta crisis sin precedentes”, comenta Rami Aboukhair, a la vez que avisa de que se deberá mantener este esfuerzo colectivo para que la crisis económica que parece que se derivará no deje a nadie atrás: “En el banco estamos comprometidos con esta situación y apoyamos tanto a las empresas como a los autónomos para que puedan recuperarse cuanto antes y preservar el empleo y también ayudamos a las familias que tienen problemas para pagar sus hipotecas”.

Porque si alguna enseñanza se puede sacar de este episodio que ha sacudido a toda la sociedad es que, colaborando, se puede llegar mucho más lejos.

Medidas para una situación excepcional

Banco Santander está centrando su actividad en contrarrestar los efectos de la pandemia, con iniciativas específicas dirigidas a proteger la salud de sus empleados y clientes, apoyar a estos con liquidez para las empresas y soluciones financieras como moratorias de hipotecas y alquiler, aplazamientos del pago de préstamos para pymes y particulares, cobertura de seguros para la covid-19 y personal sanitario, suspensión de algunas comisiones y ampliaciones de los límites de las tarjetas de crédito, entre otras.

Asimismo, Santander ha creado Esto lo superamos juntos (estolosuperamosjuntos.com), un espacio abierto y accesible para cualquier persona o empresa, sea o no cliente de la entidad, que contiene información y recursos con el fin de ayudar a superar la situación generada por el coronavirus. Entre los recursos digitales que se pueden encontrar en este espacio para mitigar los efectos de la crisis se encuentran acciones de voluntariado, información oficial, alternativas de ocio o propuestas de teletrabajo. Y para apoyar a la comunidad universitaria durante el periodo de movilidad limitada, ha lanzado las becas on line #YoMeQuedoEnCasa, que permiten mejorar sus competencias digitales, idiomas y habilidades a más de 20.000 jóvenes y profesionales universitarios.

De los recursos de su fondo solidario, Banco Santander ha destinado parte de ellos a España pero también a muchos otros países en los que opera, como Portugal, Polonia, Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina o México. En Estados Unidos, por ejemplo, ha reenfocado su programa de ayuda a las ONG que dan servicios esenciales a la comunidad.