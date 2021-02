Euskadi acata a regañadientes la reapertura de bares y restaurantes ordenada por los jueces

El Gobierno vasco no recurrirá la decisión judicial de levantar el cierre de los bares y restaurantes de Euskadi que se encuentren en los municipios de 'zona roja', así catalogados por su elevada tasa de contagios por covid-19 (500 casos por 100.000 habitantes). Así lo ha anunciado el lendakari, Iñigo Urkullu, que ha explicado también que no habrá para el conjunto de la hostelería vasca nuevas restricciones más allá de las que ya están vigentes: cierre de 20:00 horas hasta las 6:00, aforo máximo del 50% en el interior y del 100 % en las terrazas, y máximo de cuatro personas por mesa.

Este viernes se ha reunido el consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por Urkullu, para analizar la evolución de la pandemia en el País Vasco y la efectividad de las medidas establecidas para hacer frente a la expansión de la enfermedad. La reunión ha estado marcada por el auto del Tribunal Superior de Justicia del pasado martes que aceptó cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir la reapertura de bares y restaurantes en los municipios con una tasa acumulada en 14 días superior a los 500 casos por 100.00 habitantes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Urkullu ha señalado que, pese a que les "asiste la razón", su Gobierno no recurrirá el auto. Ha señalado que han sido los servicios jurídicos del Ejecutivo los que, tras evaluar la oportunidad o no de recurrir, han optado por no impugnarlo. "Lo acepto y lo comparto también porque, dado que solo se puede presentar recurso ante las misma Sala y los mismos magistrados, y que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, posibilidades de eficacia posible", ha dicho en alusión a lo argumentado por los servicios jurídicos. El Gobierno vasco tenía de plazo hasta este próximo lunes para plantear recurso de reposición ante la misma Sala de lo Contencioso-administrativo, que dictó el auto anulando la clausura de la hostelería en municipios en 'zona roja'.

Ajustes del decreto de restricciones

El Ejecutivo vasco ha decidido ha decidido mantener las actuales restricciones que consisten en que la hostelería --ahora también incluida la de la 'zona roja'-- debe cerrar desde las 20:00 horas hasta las 6:00, con un aforo máximo del 50 % en el interior y del 100 % en las terrazas, donde no se pueden reunir más de cuatro personas en una mesa.

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi también ha acordado mantener el confinamiento municipal, pero se permitirá la movilidad entre municipios colindantes para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre, en un retoque del decreto vigente. Así, el nuevo decreto mantiene el confinamiento municipal, pero plantea dos excepciones. Por una parte, se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socio económicas y deportivas al aire libre. Además, se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida como pueden ser entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos en competición profesional o semi-profesional y movilidad entre municipios con tasa de incidencia inferior a 500 para competiciones y entrenamientos de deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, así como cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs o polideportivos.