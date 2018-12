Estados Unidos avisa en Twitter de riesgo de atentados en la Rambla estas Navidades

El Departamento de Estados de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos precaución en la zona de las Ramblas de Barcelona ante la posibilidad de atentados. En su cuenta de advertencias a los pasajeros estadounidenses en el extranjero en Twitter, la Oficina de Asuntos Consulares ha difundido el siguiente mensaje: "Extremen la precaución alrededor de las áreas con movimiento de vehículos, incluidos autobuses, en el área de Las Ramblas de Barcelona durante las Navidades y el Año Nuevo. Los terroristas pueden atacar sin apenas aviso, o sin aviso, teniendo como objetivos localizaciones turísticas, centros de transporte y otras zonas públicas".

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq