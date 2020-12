España notifica 21.309 nuevos casos y 389 muertes más por coronavirus

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 21.309 nuevos casos de covid-19 este fin de semana, 2.448 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra superior a los 17.681 del mismo día del fin de semana anterior. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha hablado este lunes, en rueda de prensa, de una "posible estabilización del descenso" de las semanas atrás, lo cual se refleja en el número de contagios y muertes y también en los pacientes en ucis y hospitalizados.

"Podría estar estabilizándose ese descenso continuo de las últimas semanas. Sí que estamos observando un aparente estancamiento, probablemente debido a la reducción de las medidas previo al Puente de la Constitución. Estamos en una situación delicada, esperemos que no vuelva a haber incrementos importantes, pero no podemos descartarlos", ha argumentado.

De esta forma, ha indicado que los días festivos del Puente todavía no se han plasmado en los datos: "Todavía no hemos observado, si es que lo ha habido, un posible efecto del Puente de la Constitución, que se empezará a observar en los próximos días", ha dicho. Y, en este sentido, ha esgrimido que, "entrando ya en la Navidad y partiendo de un punto inicial más alto que hace unos meses", el riesgo de saturación de los hospitales "sigue estando ahí" y es "superior" al que desean los expertos del Ministerio de Sanidad.

Simón ha detallado que es posible que el alza de las cifras se deba a los días festivos de la semana pasada, pero no lo ha asegurado: "Hasta que no podamos valorar la situación en una semana más normal, como esta, no sabremos el impacto que tiene en la evolución de la pandemia".

Total de contagiados

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.751.884 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 193, frente a 189 el viernes y 215 el lunes pasado, con un total de 91.064 positivos en las pasadas dos semanas.

De los 2.448 diagnosticados ayer, 151 se han producido en Andalucía, 141 en Aragón, 143 en Asturias, 100 en Baleares, 123 en Canarias, 81 en Cantabria, 46 en Castilla-La Mancha, 127 en Castilla y León, 418 en Catalunya, dos en Ceuta, seis en Comunidad Valenciana, 111 en Extremadura, 315 en Galicia, 289 en Madrid, uno en Melilla, cinco en Murcia, 68 en Navarra, 293 en País Vasco y 28 en La Rioja.

De hecho, comunidades como Cataluña han vuelto este lunes a indicadores del lunes pasado, día a partir del cual la situación había mejorado. Y la Comunidad de Madrid, a valores de inicios de diciembre, lo cual podría indicar un posible repunte de la pandemia.

En el informe de este lunes se han añadido 389 nuevos fallecimientos, en comparación con los 280 del viernes y 394 del lunes pasado. Hasta 48.013 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 646 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Así se distribuyen las 646 muertes en la última semana: 94 en Andalucía, 66 en Aragón, 85 en Asturias, una en Baleares, 15 en Canarias, 13 en Cantabria, 61 en Castilla-La Mancha, 83 en Castilla y León, 30 en Catalunya, 70 en Comunidad Valenciana, 21 en Extremadura, 38 en Galicia, 21 en Madrid, 19 en Murcia, 11 en Navarra, 13 en País Vasco y cinco en La Rioja.

Ingresos hospitalarios

Actualmente, hay 11.736 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (11.648 el viernes) y 2.068 en ucis (2.100 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 840 ingresos (1.207 el viernes) y 488 altas (1.410 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 9,61% (9,22% el viernes) y en las uci en el 21,68% (21,98% el viernes).

En los últimos siete días, hasta 2.002 personas han precisado de hospitalización por covid-19 (201.106 en lo que llevamos de pandemia): 254 en Andalucía, 172 en Aragón, 125 en Asturias, 46 en Baleares, 104 en Canarias, 83 en Cantabria, 92 en Castilla-La Mancha, 203 en Castilla y León, 125 en Catalunya, una en Ceuta, 260 en Comunidad Valenciana, 47 en Extremadura, 193 en Galicia, 150 en Madrid, ocho en Melilla, 62 en Murcia, 48 en Navarra, dos en País Vasco y 27 en La Rioja.

Asimismo, se han producido 180 ingresos en unidades de cuidados intensivos (ucis) en la última semana (17.173 en el cómputo global): 19 en Andalucía, nueve en Aragón, siete en Asturias, siete en Baleares, 16 en Canarias, 11 en Cantabria, 10 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 13 en Catalunya, 18 en Comunidad Valenciana, seis en Extremadura, 25 en Galicia, 10 en Madrid, 12 en Murcia y tres en Navarra.