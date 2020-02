España descarta restringir los vuelos o el comercio con China por el coronavirus

El ciudadano alemán hospitalizado en La Gomera por coronavirus todavía no se ha librado de la infección. Su evolución es positiva, no tiene fiebre, pero tras practicársele un nuevo análisis, este martes, ha vuelto a dar positivo. Son ya 10 días los que lleva aislado y no podrá salir mientras mantenga la capacidad para transmitir la enfermedad. Sigue siendo el único infectado es España. Las otras 22 personas a las que se les han hecho las pruebas han dado todas negativo.

Los cuatro alemanes que permanecían ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe por haber estado en contacto con su compatriota han tenido mejor suerte: han podido abandonar el centro sanitario. Han dado de nuevo negativo en las últimas pruebas y se les ha permitido trasladarse a sus hoteles, donde permanecerán vigilados hasta que se cumplan las dos semanas de cuarentena, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al que han asistido los consejeros de todas las comunidades autónomas.

En la cumbre ha habido una coincidencia total en que hay que seguir aplicando “las mismas medidas que hasta ahora”, que son las dictadas por “los especialistas” y “los organismos internacionales”. “Son las necesarias, sin generar alarmismo ni afectar a la economía”, ha precisado Illa, que las ha contrapuesto a las de países como el Reino Unido que han pedido a sus nacionales que abandonen China. España mantiene solo la precaución de no viajar a las zonas afectadas por la cuarentena. No está prevista, “en el actual escenario, ninguna nueva restricción ni en vuelos ni en el comercio”..

El Mobile World Congress

La participación de las empresas y delegaciones chinas en el Mobile World Congress de Barcelona, que se celebrará del 24 al 27 de febrero, también ha sido objeto de atención en el encuentro. Por parte española, la cita no corre ningún peligro si las cosas siguen como hasta ahora, dado que no se aplicarán, en principio, más restricciones que las que marque el país asiático para sus nacionales.

Como portavoz del consejo, Illa también llamó a “evitar actitudes de discriminación". “Estamos combatiendo el virus y no a ciudadanos de determinados países con afirmaciones que no tienen ningún tipo de base científica”, añadió, reforzando las declaraciones de un portavoz de la Embajada de China en Madrid.

Por si la extensión de la enfermedad llegara a agravarse en España, el Consejo de Ministros aprobó la creación del un Comité de Coordinación Interministerial presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. “Se ha creado por si hubiera que dar otros pasos, que no es el caso”, precisó el ministro.

La consejera catalana no quiso foto

Tras la reunión, la ‘consellera’ de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergès, se mostró “muy satisfecha” del grado de coordinación alcanzado y de haber coincidido con el resto de participantes de que hay que seguir en la misma línea. “No estamos en riesgo pero tenemos que estar alerta, tranquilos pero vigilantes”, ha resumido.

Cataluña no participaba en este foro desde la aplicación del 155. “Hoy hemos venido porque era un tema de salud pública que afecta mundialmente y teníamos que estar”, explicó Vergès, de Esquerra Republicana. Como gesto de distanciamiento no quiso posar en la foto inicial de la reunión porque defiende “una relación bilateral entre gobiernos o ministros-consejeros”. “Evidentemente, la situación política que se vive en Cataluña es del todo anómala, con presos políticos y exiliados”, añadió. Illa destacó que importante es que la Generalitat “haya participado”, más allá de si se ha hecho una foto o no.