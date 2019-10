El escote de una alumna

El profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Luciano Méndez ha sido suspendido de forma cautelar de su cargo debido a una denuncia que presentó su alumna Carmen Carballido, en la que cuenta que el docente se había mofado de su escote durante una clase. Menos de 24 horas después de la presentación de la queja por parte de la estudiante, el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López, anunciaba la suspensión cautelar de este educador debido a la «gravedad de los hechos» .

El profesor es considerado «reincidente» debido a que protagonizó un hecho similar al relatado, algo que según Carballido es de sobra conocido «por todos», según manifestó en declaraciones a Efe. Luciano Méndez realizó varios comentarios machistas sobre el escote de otra alumna en 2016, un hecho por el que fue sancionado con la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses.

Ahora, esta medida cautelar se conservará, modificará o levantará en función de lo que resulte del procedimiento sancionador que, según el rector, se iniciará en breve y en el que se escuchará a ambas partes, como no podía ser de otro modo, aparte de que se tendrán en cuenta las pruebas aportadas por la estudiante, así como por el resto de compañeros y por el propio señalado si fuera el caso.

La denunciante de las vejaciones verbales ha relatado que al entrar el martes en clase de Matemáticas se sentó en primera fila y Méndez le dijo que al finalizar quería hablar con ella.

Sin embargo, a los pocos minutos, le pidió que se fuera a la última fila de la clase, donde no pudiera verla, «si no se tapaba el escote».

«Yo estaba en shock, no me creía que eso estuviera pasando en ese momento», relata Carballido, que añade que sus compañeros empezaron a defenderla, mientras que el profesor instaba a los alumnos a que la miraran para comprobar cómo iba vestida. «Dijo que casi se me veía un pezón», declara la alumna, que decidió en aquel momento marcharse del aula, seguida por casi todos sus compañeros y presentar acto seguido una reclamación en el decanato. «No consiguió humillarme por el apoyo de mis compañeros», ha manifestado la estudiante, que considera que este asunto «no es nada personal» y que «le podía pasar a cualquiera».

Méndez protagonizó también en 2018 un incidente en la capital gallega con dos policías que le advirtieron de que no podía aparcar en las inmediaciones de la comisaría. Entonces, estuvo arrestado por lesiones y un delito de atentado a la autoridad. Además el profesor se vio envuelto en una causa por violencia machista, de la que salió absuelto, y creó una gran polémica al colgar un vídeo en el que defendía a La Manada que violó a una joven en los San Fermines de 2016, al afirmar que «la chavala disfruta».

«Yo no doy clase a mujeres en topless. ¿De acuerdo? Me da igual que me mande el rector, me da igual que me mande el presidente de España o que me mande Cristo bendito», declaró Méndez ayer a la llegada a su lugar habitual de trabajo a la prensa allí concentrada.