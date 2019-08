'El Dios del caos': el asteroide que pasará muy cerca de la tierra en 2029

Dentro de diez años, en 2029, el asteroide 99942 Apophis pasará muy cerca de la Tierra y la NASA ya ha empezado los preparativos para tal acontecimiento. Según los estudios realizados desde que se descubrió el asteroide en 2004 en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona (Estados Unidos), el Apophis, conocido popularmente como 'el Dios del caos', pasará a tan poca distancia de la tierra que lo hará por debajo de los satélites de televisión, a 31.000 kilómetros de la superficie -los satélites de televisión están a 36.000 kilómetros-.

Inicialmente, algunas observaciones indicaron una relativamente alta probabilidad de que el Apophis colisionara con la tierra en 2029. Más tarde, se valoró una nueva fecha para la colisión, el 13 de abril de 2036 y hasta otra en 2037. Todas ellas han sido, sin embargo, descartadas, puesto que las posibilidades de colisión eran bajas, de una entre 1 millón.

CONSECUENCIAS DEVASTADORAS

El 'Dios del caos' es uno de los asteroides de más grandes en pasar tan cerca de la superficie terrestre y su -improbable- colisión con el planeta tendría consecuencias devastadoras por todo tipo de vida en la Tierra.

Entre las primeras reacciones, el ingeniero y director general de Tesla y de Space X, Elon Musk, ha considerado inoportuno preocuparse por la llegada del Apophis, pero ha advertido que llegará el día que un asteroide colisione contra la superficie terrestre y que de momento, no tenemos como defendernos. "Buen nombre! No me preocuparía por este en particular, pero algún día una roca gigante colisionará contra la Tierra y de momento no tenemos defensa alguna", ha sentenciado a través de su cuenta de Twitter.

Great name! Wouldnt worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019