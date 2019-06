'Efecto Mandela': cuando la sociedad tiene recuerdos falsos

Nelson Mandela fue el primer presidente de color de Sudáfrica, quien encabezó la lucha contra el apartheid y pasó años en la cárcel por ello. Un icono mundial que ha dado nombre a un efecto psicológico por sus dos muertes, la que recordamos y la que ocurrió de verdad.

Mandela muere en diciembre de 2013 debido a problemas respiratorios. Sin embargo, antes de esa fecha, muchas personas creían que ya había muerto años atrás mientras estaba en la cárcel. No se debió a bulos ni hubo noticias sobre aquello, sin embargo, los falsos recuerdos existían y creían recordar ver imágenes de su viuda llorando en el funeral. No es la primera vez que ocurre algo así, de hecho, hay numerosos casos recogidos, pero el efecto recibe el nombre del presidente sudafricano.

FALSA MEMORIA

A lo largo de los años que lleva estudiándose la memoria, se han ido datando casos en los que el cerebro tiene recuerdos de algo que nunca ocurrido. Normalmente son casos aislados a nivel individual o, como mucho, entre personas que creyeron vivir esa experiencia de forma conjunta. Sin embargo, lo llamativo aparece cuando las falsas memorias se dan entre toda una sociedad sin que exista una explicación aparente de ello. Esto es lo que se denomina 'Efecto Mandela'.

Dicho efecto aparece ante situaciones en las que un número elevado de personas creen recordar un hecho histórico que nunca ha ocurrido, o al menos como ellos creen. Ese recuerdo es similar o idéntico y no existen datos que puedan apoyarlo. Al ser un recuerdo que se vive como real, las personas no son conscientes de la verdad hasta que otras personas se lo hacen ver o alguna noticia en televisión les saca de su engaño, como ocurrió con la muerte real de Nelson Mandela en 2013.

EXPLICACIÓN

La memoria se conforma en nuestro cerebro como un edificio al que no le puede faltar ningún ladrillo. Si nos falta un dato, el cerebro se lo inventa sin que nos demos cuenta y rellena ese hueco. Ocurre ya que no podemos vivir en la incertidumbre de no haber almacenado todo lo que ha ocurrido. Es un proceso inconsciente, real y extendido a todas las personas.

Si queremos explicar a nivel individual porque nos hemos inventado un recuerdo, es fácil hacerlo a través de la teoría de que la memoria necesita construirlo y ocuparlo todo. Sin embargo, es más difícil llegar a la raíz cuando el falso recuerdo ocurre a nivel social y todo un grupo de personas que no se conocen ni tienen contacto directo entre sí tienen el mismo recuerdo.

EJEMPLOS

No es la primera vez que a nivel histórico y social aparece el 'Efecto Mandela'. Son numerosos los casos sencillos donde podemos ver que nuestro cerebro se equivoca, pero que el de los demás se equivoca exactamente de la misma forma. Aunque damos nombre en Psicología al efecto gracias a Nelson Mandela, ya hubo anteriormente falsas memorias.

Los siguientes son ejemplos del 'Efecto Mandela':

1. "Espejito, espejito"

"¿Quién es la más bella del reino?" La madrastra de Blancanieves nunca llegó a pronunciar las palabras "espejito, espejito", pero todos lo recordamos. De hecho, Julia Roberts protagonizó una película con este título.

2. "Luke, yo soy tu padre"

Otra de las frases míticas del cine está basada en un falso recuerdo. Darth Vader nunca llegó a pronunciarlo. Lo que sí dijo fue: "No, yo soy tu padre".

3. El señor del Monopoly

Llevaba monóculo? No, realmente nunca lo ha llevado, al menos en su versión original. Sin embargo, la memoria colectiva lo asocia de esta forma.

4. Pikachu

Pikachu es el personaje más emblemático de 'Pokémon'. A él también se le asocia un falso recuerdo, y es que muchas personas aseguran que su cola terminaba en una franja negra.

5. La mermelada y Ricky Martin

Cuántas personas conoces de tu entorno que aseguren haber visto el famoso vídeo de Ricky Martin en 'Sorpresa, sorpresa!'? Pues nunca ocurrió o, al menos, ni se emitió ni se difundieron dichas imágenes.

6. 23-F

El intento de golpe de estado ocurrido en 1981 es el protagonista de otro falso recuerdo. Muchas personas aseguran haberlo visto en directo por televisión, cuando solo se retransmitió en vivo por la radio.

Nuestro cerebro experimenta, vive, procesa y también almacena mentiras que él mismo crea. Desde hechos históricos hasta muertes de personajes o frases de películas. Cualquier cosa que conlleve a un grupo de personas es sensible de tener falsas memorias, algunas tan significativas como la que ha dado nombre al 'Efecto Mandela'.