La edad es solo un número: así se las gastan estos abuelos en el gimnasio

No existe la clase de zumba en la que alguien que te triplica la edad no te deje en ridículo. No falla. Te pones en la última fila para que no se te note mucho, empiezas a moverte pensando que vas sobrada o sobrado... Y en primera línea, alguien con 70 años da una muestra de agilidad y resistencia mientras tú con 30 quieres soltar la bilis por la boca.

Y quien dice zumba dice body pump, body jump y todos los body juntos. La cuestión es que la edad no importa cuando se trata de estar en forma, y así lo demuestran constantemente personas mayores.

Como la protagonista de este vídeo, que hace una plancha como quien toma el sol en la playa.

Tanta admiración ha despertado que ha convertido sus vídeos en Facebook en virales, siendo una gran referencia para muchos otros usuarios. De repente es la reina del crossfit.

Pero no es la única que ha mostrado sus dotes en las redes sociales. Internet está lleno de grandes momentos de personas que pudiendo ser tu abuelo te dejarían sin aire en el tercer kilómetro de una maratón.

Ver esta publicación en Instagram How many 73 year olds can do this!@dragan1947 Una publicación compartida de Mark Edward Greenham (@mark_edward_g) el 17 Mar, 2019 a las 5:25 PDT

No hay límites cuando la mente desea hacer algo. Que se lo digan a Marion Keane, la mujer más fuerte de Australia con más de 70 años.

O a Shirley, con 78 y con esta actitud.

Es mejor no infravalorar a una persona mayor que entra hacia las máquinas del gimnasio. ¡No sabes lo que te puedes encontrar! Para muestra, esta prueba que hicieron en El Hormiguero.

¡Todo es cuestión de actitud!