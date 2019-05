Dos muertos y 12 heridos al caer por el 'tobogán más largo del mundo'

Al menos dos personas han muerto y 12 más han resultado heridas, entre ellas seis menores de edad, al caer por un tobogán en un parque de atracciones de la ciudad china de Chengdú (en el centro del país), informó hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

Two adults have been reported dead and 12 people, including six minors, injured during a Wednesday slide accident in an amusement park in Chengdu, capital city of southwest China's Sichuan Province https://t.co/pgKfFO0yx4 pic.twitter.com/X8tWNyHorn