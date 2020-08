El DJ del pub de Torremolinos que escupía a los clientes pide perdón: "Cometí un error imperdonable"

La Junta de Andalucía investiga las circunstancias del evento que se conocieron tras un vídeo grabado en una discoteca de Torremolinos (Málaga) donde un integrante del grupo musical Les Castizos escupía alcohol de una botella a los asistentes, que no mantenían la medidas preventivas. Tras las imágenes difundidas, y el revuelo causado en las redes, uno de los integrantes del grupo publicó un comunicado en el que lamentan lo sucedido y afirman sentirse "muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo". "A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusas, solo queda arrepentirse y pedir perdón de forma sincera", ha dicho.

La Policía autonómica ya investiga los hechos en coordinación con la Policía Local de Torremolinos tras las conversaciones mantenidas ayer entre la delegada del Gobierno y el alcalde de la localidad, José Ortiz, donde se observa comportamientos que incumplen "toda medida de protección y seguridad ante el coronavirus".

Tras estudiar todas las circunstancias del evento se determinara las posibles responsabilidades que puedan derivarse, han asegurado a Efe fuentes de la Subdelegación.

Revuelo en las redes

La Asociación de Hoteleros de Málaga (Mahos) y numerosos usuarios de Twitter denunciaron este sábado por las redes sociales la actuación musical de dicho grupo y mostraron su repulsa e indignación con los hechos.

En un mensaje en Twitter, la asociación "denuncia la gravísima irresponsabilidad" que se observa en las imágenes de una discoteca, ubicada en Los Álamos, en la localidad malagueña de Torremolinos.

"Muestra de una actitud negligente en plena pandemia. Jamás ampararemos semejante atentado a la salud pública y reiteramos nuestro compromiso con las normas sanitarias", ha afirmado la asociación.

En el vídeo, que circula por las redes sociales, se ve a uno de los componentes del grupo, Les Castizos, bebiendo de un botella de alcohol y escupiendo a los asistentes, a los que seguidamente les ofrecía de la misma botella, todo ello mientras baila.

En el fragmento del vídeo también se ve a muchas personas sin mascarillas y sin mantener las distancia de seguridad.

Afirmaban ser los responsables de lo sucedido y señalan que se sienten en deuda "con los miles de compañeros de sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestos por los hechos".