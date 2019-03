Dincat se querella contra Arcadi Espada por un delito de odio contra las personas con Síndrome de Down

La federación DINCAT, que representa y ayuda a personas con discapacidad intelectual, ha presentado una querella criminal contra el periodista Arcadi Espada. Le acusan de cometer un delito de odio contra las personas con discapacidad por haber manifestado en un programa de televisión de Mediaset que las personas que tienen síndrome de Down representan "un coste evitable" para la Seguridad Social. El abogado de la entidad que lleva el caso ha lamentado la "ignorancia supina" de Espada, y ha avisado de que si llegan a juicio, pedirán penas de cárcel.

"No vamos a tolerar estos insultos", ha manifestado este viernes por la mañana en rueda de prensa la presidenta de la federación DINCAT, Rosa Cadenes. Ayer mismo la federación presentó una querella criminal en un juzgado de instrucción de Madrid, que es la ciudad donde se produjeron los hechos. En este escrito se acusa al periodista de cometer un delito de odio. "Es la primera vez que presentamos una querella, pero es que esto es intolerable", ha lamentado Cadenas, ya que hasta ahora las entidades comunicaban los hechos a la fiscalía especializada en delitos de odio.

De hecho, esta demanda se ha iniciado a raíz de la "indignación" que les transmitieron las personas con Síndrome de Down que trabajan y tienen una vida autónoma ya el mismo sábado pasado. Y es que el programa de Risto Mejide usó las polémicas declaraciones de Espada para anunciarse. Sin embargo, de momento la querella no incrimina a los responsables de la cadena, Mediaset. El abogado Jordi Durà no lo descarta, si las diligencias les acaban apuntando.

"IGNORANCIA SUPINA"

Las polémicas declaraciones se suman a otras palabras, "insultos", según las entidades, que Espada ha ido versando en artículos de opinión contra las personas con discapacidad. El caso del programa de Risto Mejide, hablaba de la necesidad del aborto en el caso de los niños con Síndrome de Down, apelando a la "responsabilidad moral" de los padres y al "coste social" de su atención sanitaria que repercute, dijo, en "toda la sociedad". "Si partimos de esta idea tampoco se podría atender los fumadores que tienen cáncer o la gente que queda tetrapléjica por un accidente", ha criticaro el letrado, que finalmente ha tildado a Espada de tener una "ignorancia supina" contra el colectivo. "Las personas con síndrome de down trabajan y tienen una vida autónoma, y todo el derecho a vivir", ha sentenciado.