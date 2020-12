La dieta mediterránea cumple 10 años como Patrimonio de la Humanidad

Un departamento dedicado a la dieta mediterránea (DM) en el Ministerio de Medio Ambiente, proyectos de educación escolar y universitaria elaborados junto con el Centro de Investigación Agrícola (CREA). Pero también, batallas concretas y apasionadas como la de las etiquetas de los productos, que deberían informar claramente y no lo hacen sobre el origen de alimentos tan básicos como la leche, el queso, las carnes procesadas y los derivados de los tomates. El 'Made in Italy', que actualmente se puede pegar a una lata de zumo de tomate llegado de China, ya no es suficiente, porque "hay que saber de dónde vienen los alimentos", dice Teresa Bellanova, exjornalera y actual ministra de Agricultura. En la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles abre el primer centro de investigación italiano dedicado a la DM y, en este año de pandemia, el gobierno ha aprobado unas ayudas económicas a los restaurantes que compren productos agrícolas italianos.

Son algunas de las iniciativas concretas y no retóricas que llegaron para quedarse en Italia después de celebrar el pasado 10 de noviembre, que en realidad fue durante todo el año, el décimo aniversario de la inscripción de la DM en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

En el pueblo de Pollica, en la comarca del Cilento, al sur de Nápoles, donde Ancel Keys bautizó esta modalidad de dieta en los años 50, acaban de concluir este noviembre unos festejos que han durado todo el año a pesar de la pandemia, terminados con noches musicales de pop mediterráneo. Como dijera Keys, la DM no es solo una manera de comer, sino de vivir. "Un estilo de vida", como sostiene la FAO, la agencia de la ONU para la agricultura y alimentación. "Una filosofía del comer, de la sociabilidad y del tiempo", afirman otros.

Pocos adeptos en Italia

"La dieta mediterránea no tiene muchos adeptos entre los italianos", dijo Lucia Azzolina, ministra de Educación, en un acto de celebración. "El 25% de los niños y el 46% de los adultos en Italia sufren de obesidad o sobrepeso", señala un documentos de la Fundación Barilla. En España son el 40% de los niños y 24 millones de adultos y menores, con un coste para la seguridad social de casi 96.000 millones al año, según la Revista Española de Cardiología.

Cinco años atrás, la FAO ya había alertado sobre la decadencia de la que ha sido definida unánimemente como la mejor dieta del mundo y modelo para todos los pueblos. "No se trata solo de una dieta equilibrada", sino que garantiza "un desarrollo sostenible porque promueve la producción y el consumo locales y la conservación del paisaje", escribió la FAO en el 2015.

El centro de investigación CREA estima que solo el 10% de los italianos sigue la DM, el 23% no la sigue y más del 50% no se preocupa por lo que come. "Hay dificultad en seguirla", apunta el CREA, en referencia al estilo de vida actual, que queda lejos del de la dieta mediterránea. A pesar de que además los beneficios saludables, "comiendo mediterráneo" se ahorran 7 euros por cada carro lleno de la compra, según el Observatorio Waste Watch. No es mucho, pero la sanidad pública y los contribuyentes ahorrarían decenas de miles de millones en enfermedades por comer mal.

Aniversario discreto

En un acto formal de celebración en el Museo del Prado, el ministro de agricultura español dijo que la DM es nuestro pasaporte. #Vivomediterraneo, afirma el 'hastag' italiano del 10º aniversario de la DM. No se han producido informaciones llamativas sobre cómo han celebrado el aniversario Grecia, Marruecos, Croacia, Portugal y Chipre, asociados a Italia y a España en la petición de aquella declaración solemne del año 2010. Y mientras, la FAO señala que si los hambrientos del mundo (disponen de 1,75 dólares por día) son unos 800 millones, los obesos y con sobrepeso ya alcanzan los 600 millones.