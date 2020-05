Día mundial sin tabaco

En diciembre de 2019 se desató en la provincia de Hubei, en China, un brote de enfermedad respiratoria causada por un virus que ha sido denominado SARS-Cov-2. La enfermedad que ocasiona este virus es conocida como covid-19. Se engloba dentro de las enfermedades del pulmón y las vías respiratorias y abarca un amplio abanico de presentaciones: formas asintomáticas, cuadros leves autolimitados, procesos neumónicos de diversa gravedad y estados que cursan con fallo respiratorio agudo, que puede evolucionar a un fracaso multiorgánico y al fallecimiento de la persona que lo padece.

La rápida expansión del virus hizo que a primeros de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara oficialmente la situación de pandemia. Uno de los efectos colaterales más preocupante de la pandemia y el subsiguiente estado de confinamiento en el que, de forma más o menos aliviada, aún nos encontramos, es el probable aumento del consumo de tabaco en la población. Según encuestas recientes, hasta el 40% de las personas fumadoras han aumentado el consumo de tabaco durante el confinamiento. También ha aumentado el consumo en fumadores «sociales» y ocasionales. Diversos factores personales y psicológicos pueden estar implicados en este hecho: miedo a la enfermedad, preocupación por el futuro laboral, estados de ansiedad, depresión, tristeza o aburrimiento.

En otro orden de cosas, un grupo de investigadores franceses, ha planteado la hipótesis de que la nicotina, principal componente adictivo del tabaco, podría tener algún efecto beneficioso sobre la infección por el coronavirus. A este respecto la OMS aconseja actuar con gran cautela, ya que hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada por ensayos clínicos. Lo que sí es un hecho contrastado, es que el consumo de tabaco es el más importante factor de riesgo, potencialmente modificable, de las principales enfermedades que ocasionan muertes en la población, como el cáncer (de pulmón, laringe, estómago, vejiga, etc.), las enfermedades cardio-vasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El tabaco es responsable de la muerte de 8 millones de personas al año en el mundo, de los cuales hasta 1,2 millones son personas expuestas, no consumidores directos de tabaco, los que llamamos «fumadores pasivos». Tras revisar diversos estudios, un grupo de expertos en salud pública comunicó a finales de abril que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer covid-19. Como antes se indicó, el covid-19 ataca principalmente a los pulmones. El humo de tabaco deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el organismo se defienda de forma adecuada de la enfermedad. Se ha comprobado que personas con enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o cáncer, entre otras, es decir, aquellas en cuyo desarrollo más implicado está el consumo de tabaco, tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y de fallecer en caso de verse afectadas por el covid-19. Una revisión de estudios publicados establece que el riesgo de desarrollar covid-19 grave es 1,4 veces mayor entre los fumadores y el riesgo de precisar ingreso en unidad de cuidados intensivos o de necesitar ventilación mecánica es 2,4 veces superior en fumadores.

La OMS recomienda a los fumadores que intenten dejar de fumar lo antes posible mediante métodos de eficacia comprobada, como son líneas de atención telefónica gratuitas, programas basados en mensajes telefónicos o a través de la atención especializada en consultas de tratamientos del tabaquismo.

En el Día mundial sin tabaco, que celebramos hoy 31 de mayo, los mensajes finales que deseamos transmitir son tres: 1ª el tabaco perjudica muy seriamente la salud de las personas; 2ª los fumadores que están intentando dejar fumar y los exfumadores, han de estar atentos ante situaciones sociales, familiares y personales que puedan hacer flaquear su determinación de no fumar y 3ª nuestro sistema sanitario público dispone de medios para ayudar a todo aquel que lo desee mantenerse en abstinencia o lograr el abandono del consumo de tabaco.

*Jefe del servicio de Neumología del hospital Reina Sofía.