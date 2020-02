Detenidos los dueños de un local por hacer trabajar a sus empleados todos los días y sin contrato

Creo que deberían estar como mínimo veinte años en la cárcel, quizás no tanto como estos dos sinvergüenzas pero hay muchos negocios que si no es 150 euros pagan 600 por trabajar diez horas diaria, sobre todo en la hostelería, pero supongo que en otros muchos más sitios, yo me pregunto cómo es posible que haya gentuza que no sientan ningún tipo de escrúpulos al aprovecharse de las personas más necesitadas, como es el caso de estos dos individuos, aunque desgraciadamente hay muchos más, si hubiera muchas más inspecciones de trabajo podrían detectar un fraude bastante importante, tanto de trabajadores como sobre todo en negocios que lo primero que te preguntan cuándo vas a comprar algo o a que te hagan algún trabajo lo primero que preguntan es si lo quieres con IVA, Por último creo que en casos como este debería publicar la foto en toda la prensa, con el fin de que tengan el desprecio de toda la sociedad, claro está exceptuando aquellos que son como ellos, a mi me gusta recordar con frecuencia que según los representantes de dios en la tierra , DIOS NOS HIZO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, MENOS MAL QUE YO Y OTROS MUCHOS-AS MAS LOGRAMOS ESCAPAR