Detenido por violar a su hijastra de 9 años durante la noche de Reyes en Tarazona

La noche de los Reyes Magos es una de las más esperadas por los pequeños de la casa, pero en Tarazona hubo una niña de 9 años que vivió una de las peores en su corta vida. Al parecer, la pareja sentimental de su madre entró en el cuarto y la agredió sexualmente. Unos hechos por los que la Guardia Civil acordó la detención de este hombre de 45 años.

Pero, según pudo saber EL PERIÓDICO, no habría sido el único episodio de estas mismas características que la menor ha padecido en la convivencia con este hombre, ya que en Nochebuena también lo habría sufrido. La denuncia la interpuso la madre de la chica ante los agentes pertenecientes al puesto de la Guardia Civil en la localidad zaragozana. Allí, la mujer reconoció que en un primer momento no se creyó a la menor, pero que un día se encontró al ahora imputado intentando suicidarse. Le había pedido explicaciones. Ella misma evitó que se quitara la vida ahorcándose. No obstante, este hombre habría achacado al alcohol consumido durante estas fiestas su descontrol y añadió que no había habido penetración alguna, pero sí tocamientos que calificó de error.

La chica de 9 años, que reconoció tener miedo, también explicó a su madre que en alguna ocasión le enseñó material pornográfico. Un hecho que la escandalizó. Todo ello fue relatado a los agentes del instituto armado que, a su vez, activaron el protocolo de estos casos y miembros del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil asistieron no solo a la niña, sino a la madre.

En el reconocimiento de la menor, estos pudieron observar una serie de lesiones en los genitales que confirmarían los hechos denunciados. También detectaron que la mujer podría estar sufriendo maltrato físico y psicológico por parte del ahora arrestado.

Sometía a la madre de la niña

La mujer acabó reconociéndoles que este hombre la estaba sometiendo. Le controlaba sus relaciones sociales y que en alguna ocasión le había pegado. Asimismo, relató, según estas mismas fuentes, que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con este hombre, a pesar de que en ese momento no le apetecía. Ella lo aceptaba, según afirmó, por cuestiones culturales.

El hombre fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Único de Tarazona, cuya magistrada acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Le imputa un delito de agresión sexual agravada por ser menor y porque habría abusado de su superioridad, otro de violencia de género habitual, lesiones y agresión sexual.

En el centro penitenciario de Zuera quedó internado en la enfermería donde permanecerá en cuarentena para evitar contagios covid si estuviera infectado y se activó el protocolo antisuicidio ante los antecedentes que presenta en su historial.

La investigación por parte de la Guardia Civil continúa abierta. La menor y la madre serán próximamente examinadas por especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Los servicios sociales han sido activados para proteger a ambas.