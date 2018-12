Después de la 'batamanta', llega la 'calcetimanta'

La aparición de la bautizada como 'calcetimanta' en el catálogo de una conocida gran superfície ha causado estragos en las redes sociales. Miles de personas han comentado en las últimas horas la creación de una manta de microfibra con dos calcetines integrados.

Este curioso invento parece creado por el mismísimo 'think tank' responsable de la popular 'batamanta', esa manta con mangas que permite, por ejemplo, manipular el mando a distancia, sostener un libro o una tableta tableta. La 'calcetimanta' tiene otra utilidad clara: evita que los pies queden al aire.

Para la tuitera @carmenimc, es un producto rompedor, futurista, concretamente del 2038. Su tuit acumula más de 26.000 'me gusta' y 13.000 retuits.

Pero en el Lidl que están en el 2038? pic.twitter.com/Pbf6bn9Ut1 Carmencita Jaca (@carmenimc) 4 de diciembre de 2018

No sería más sencillo llevar puestos unos calcetines? Cada cuánto sería necesario lavar esta 'calcetimanta' para evitar malos olores? Muchos internautas se cuestionan la utilidad de este invento téxtil a precio de saldo.

Me estoy riendo yo sola porque he leido muy convencida: "los OLORES pueden variar".Y me sigo riendo. Gato Gafotas (@Gato_Gafotas) 4 de diciembre de 2018