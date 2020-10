Descubierto un coral más alto que el Empire State en la Gran Barrera de Australia

Un grupo de científicos ha descubierto un coral de 500 metros de altura, más alto que el rascacielos neoyorquino Empire State, en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa nororiental de Australia.

"La base de este coral con forma de cuchilla es de 1,5 kilómetros de ancho. Se eleva a 500 metros (de altura) y su menor profundidad se encuentra a 40 metros por debajo de la superficie marina", indico Tom Bridge, investigador principal de la expedición científica a bordo de un barco del Instituto Scmidt Ocean (EEUU).



El hallazgo de este gigantesco coral desconectado, que se encuentra frente a las costas del Cabo York, es el primero de este tipo que se da en más de un siglo, de acuerdo al comunicado emitido este miércoles por la australiana Universidad James Cook, que participó en el descubrimiento.

Scientists from @SchmidtOcean and @jcu just made an exciting discovery: a reef taller than the Empire State Building. 😮 pic.twitter.com/l3bobMGlwE