Declara hoy un policía encargado de requisar urnas por patear a un votante el 1-O

Seis agentes de la Policía Nacional comparecen este lunes como investigados ante el juez por las cargas durante la celebración del referéndum independentista del 1-O. Entre los citados está un policía que dio una patada a un hombre de edad avanzada que se había caído al suelo, ha denunciado en Twitter el abogado y teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens.

‼️ Important. Demà declaren 6 agents @policia més per l'#1oct. Un d'ells haurà de donar explicacions per una agressió q concentra en si mateix tota la brutalitat i immoralitat d'aquella jornada. Aquí podeu veure-ho al vídeo. Obro fil 👇 1/6 pic.twitter.com/KafVxUC7c2 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 16 de diciembre de 2018

Según Asens, el agente que protagonizó esta agresión no era del cuerpo de antidisturbios, sino de la brigada de información y debía limitarse a incautarse de urnas. Los hechos tuvieron lugar en la Escola Pia, donde, sostiene, "el TSJC no había permitido actuar porque no era un centro de titularidad pública".

"No fue un uso de la fuerza desproporcionado con un fin legítimo. Fue peor. La agresión fue totalmente gratuita y sin el uso de ningún medio reglamentario. La víctimas era una persona mayor que se había caído al suelo. Por qué le da una patada?", se pregunta el teniente de alcalde.

En el vídeo que adjunta Asens en su tuit se puede ver la agresión al votante del 1-O y cómo el agente, tras ser requerido por la persona que graba el vídeo para que le muestre su placa, se escabulle entre el resto de policías.