¿De verdad somos tantos?

Explosión demográfica», «bomba demográfica», «invierno demográfico», «sangría demográfica», «suicidio demográfico», «sociedad decrépita», «decadencia poblacional», «gerontocracia», «choque de generaciones», «fecundidad bajo mínimos»… Expresiones como estas se han vuelto moneda de cambio en la política y en la economía contemporáneas, y han entrado a formar parte del imaginario colectivo. Pero hay un problema: no tienen nada que ver con la realidad. «Estamos hartos de que se use la demografía para otras finalidades, que se haga demografía recreativa sin contar con la voz de los expertos», estalla Andreu Domingo, investigador del Centre de Estudios Demográficos, emplazado en Bellaterra, y coordinador de un libro elocuentemente titulado Demografía y posverdad (Icaria, 2018). «La demografía de tertuliano tiene demasiada voz en los medios: no entienden nada, pero tienen la soberbia suficiente para vaticinar catástrofes y escenarios siniestros», afirma Teresa Castro, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid.

OPINIONES ESPERPÉNTICAS / El mal uso de la demografía tiene que ver con la erosión del prestigio del experto, la posverdad y las preferencias mediáticas por las opiniones más esperpénticas, según Domingo. Pero también se debe a que la demografía siempre fue ciencia de Estado, una herramienta para gobernar poblaciones. «Hay intereses de toda clase –añade el experto–. Políticos que promueven la austeridad; aseguradoras y bancos con intereses en las pensiones privadas que promueven el miedo al envejecimiento; conservadores que extrañan la familia tradicional con la mujer en casa». «Se desvían problemas políticos y económicos a la demografía, apelando al patriotismo», reflexiona el especialista.

La demografía habla de nacimientos, muertes, desplazamientos y formación de familias: la carga emocional de estos acontecimientos es evidente. Y hay quienes se aprovechan de ello. Tampoco ayuda que no exista una carrera universitaria de demografía y que esta no se estudie, por ejemplo, en los cursos de Historia. Lo más preocupante es que los pseudodemógrafos, agrupados en organizaciones como los conservadores Fundación Renacimiento Demográfico o el Instituto de Política Familiar, han desfilado ante el Pacto de Toledo o la Comisión Permanente para el Reto Demográfico. Los mitos pseudodemográficos han impulsado disparatadas iniciativas como un cheque-bebé de 10.000 euros en Singapur, el Día de la Concepción en Rusia, el Fertility Day en Italia, y el amago de una campaña en España, en el 2017, para aleccionar a las mujeres sobre la necesidad de tener hijos. Para los demógrafos el vaso está colmado, y han salido a derribar falsedades.

FALSEDAD NÚMERO UNO /«Somos demasiados habitantes para la supervivencia de la Tierra». La humanidad ha crecido de forma sin precedentes en los últimos 200 años. Solo entre 1950 y el 2017 la población mundial pasó de 2.500 a 7.500 millones de personas. Ya en 1798, Thomas Malthus advertía del riesgo de semejante bomba demográfica en el Ensayo sobre el principio de población. En 1968, Paul Ehrlich proclamó en The Population Bomb que «la batalla para alimentar a la humanidad está perdida». La realidad es que ninguna de estas sombrías profecías se ha realizado. Entre 1960 y el 2010, la producción de alimentos per cápita aumentó el 40%, en buena parte gracias a avances tecnológicos como la revolución verde, que hizo crecer notablemente la productividad de la agricultura. «El problema no es la disponibilidad de alimentos, sino su distribución», explica Domingo. Entre 1990 y el 2012, la población que vive en extrema pobreza (1,68 euros diarios) pasó del 37% al 12,7%. Entre otros factores, la concentración de la población en las ciudades ha hecho más fácil y sostenible el acceso a muchos servicios. Las previsiones dicen que la población mundial seguirá aumentando, hasta alcanzar los 11.000 millones de personas en el 2100. Pero después se estabilizará y, quizá incluso, se reducirá. El motivo es que, en las mismas décadas de mayor crecimiento, ha caído en picado la fecundidad. Hoy todas las regiones del mundo tienen tasas de fecundidad (técnicamente, índices sintéticos de fertilidad) de entre 2 y 3 hijos, excepto en África, que aunque también está bajando, sigue entre 4 y 5.

«Ahora el discurso de Ehrlich ha vuelto ligado al cambio climático», explica Domingo. La Tierra no podría aguantar el consumo de tanta gente. «Pero, otra vez, la cuestión no es el crecimiento de la población, sino el consumo irresponsable, y cómo está distribuido», observa el investigador. Con la reducción de la fertilidad, la demografía está «haciendo sus deberes». Ahora es cuestión de que trabajen la política y la economía.

FALSEDAD NÚMERO DOS / «El envejecimiento hace insostenibles las pensiones». «La población tendrá [...] un gran número de ancianos y efectivos de jóvenes relativamente reducidos». Esta frase, que podría aparecer en cualquier artículo de opinión de un economista contemporáneo, fue escrita en realidad en 1907. En la primera mitad del siglo, los nacionalismos se obsesionaron con el problema de la vejez mientras los fascismos encumbraban a sus juventudes. Medio siglo después, no se ha hecho realidad ninguno de los efectos perversos del envejecimiento que se habían anunciado. Al contrario, el envejecimiento demográfico se ha convertido en un fenómeno cada vez más global que se podría rebautizar como madurez de masas. Además, cuando las generaciones del baby boom hayan muerto, el número de mayores se reducirá drásticamente. El miedo a la vejez resurgió con fuerza en los años 80, cuando en think tanks conservadores de Estados Unidos se empezó a hablar del «choque generacional». En la diana, decían, estaba el «inmoral» gasto social para pagar pensiones y servicios sanitarios a los mayores.

«La variable demografíca es importante para el sistema de pensiones, pero la economía tiene un peso mucho mayor», observa Teresa Castro. El paro, la precariedad y los salarios bajos son los que realmente amenazan el sistema. «Por supuesto hay envejecimiento, pero es un fenómeno normal, irreversible, lento, y muy predecible: tenemos tiempo para adaptarnos a él», concluye la investigadora, desmontando un gran mantra social.