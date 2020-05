Dar positivo en un test no asegura inmunidad

Pasar la infección producida por el SARS-CoV-2 una vez no garantiza que, en un futuro, una misma persona no pueda volver a contraer el coronavirus responsable de la covid-19. La inmunidad, por lo tanto, no siempre está garantizada. Los primeros análisis realizados en España sobre la cuestión indican que, entre los pacientes que han sufrido la enfermedad de manera leve o asintomática, el 44% de las personas que ha dado positivo a los conocidos como test rápidos cuenta con un nivel de anticuerpos bajo y con poca capacidad de volver a neutralizar el virus. Es decir, que este 44% de pacientes no habría desarrollado las defensas necesarias para evitar una eventual segunda infección de SARS-CoV-2. Entre las personas que han pasado la enfermedad desarrollando síntomas más graves, en cambio, se han encontrado hasta 10 veces más anticuerpos.

El rompecabezas de la inmunidad sigue siendo, en parte, una incógnita. Los resultados de este análisis preliminar sugieren que la detección de anticuerpos no es suficiente para garantizar una protección total frente al virus. Entre las muestras analizadas en este trabajo, de hecho, se ha observado que al menos la mitad de los pacientes leves o asintomáticos diagnosticados habían desarrollado defensas (de ahí el positivo del test) pero, contra todo pronóstico, estos anticuerpos no eran del todo útiles para volver a frenar el virus. En otras palabras, que hay casos en los que las armas construidas para luchar contra infección han resultado ser pocas y malas. De ahí que, una vez más, los expertos piden mantener todas las medidas de seguridad para evitar un posible contagio ya que, visto lo visto, no está claro hasta qué punto las sustancias que produce nuestro cuerpo para luchar contra este patógeno son un escudo infalible o, por lo contrario, pueden variar su eficacia en función de las circunstancias.

También queda por resolver por qué en algunos casos se desarrollan anticuerpos de calidad y en otros no. «Habrá que estudiar el porqué de estas diferencias, pero mientras tanto estos resultados nos indican que dar positivo en un test no nos asegura inmunidad frente al virus», advierte Julià Blanco, investigador de IrsiCaixa y el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol, uno de los investigadores responsables del recién presentado estudio. Estos resultados se presentaron bajo el consorcio de investigación formado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC), con el apoyo de la farmacéutica Grifols. Hay personas que, por razones desconocidas, podrían contar con una inmunidad innata frente a este virus. «Todo esto se debe continuar investigando, pero aunque se demuestre que la contención de la primera infección fuera gracias a estos factores, no sabemos si serán igual de eficaces en el caso de una segunda exposición al virus», advierte Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa.