La cumbre del clima de Madrid costará 60 millones de euros pero generará un impacto positivo de 100

La organización de la Cumbre del Cilma Madrid COP 25 va despejando incógnitas contrareloj conforme se acerca su inicio, el 2 de diciembre. Ya se conoce la cifra aproximada que costará. Unos 60 millones de euros, según ha anunciado este viernes la presidenta del Comité Organizador, la ministra en funciones Teresa Ribera. De esta cantidad habrá que restar lo que finalmente aporte el Gobierno chileno y los patrocinadores para saber la aportación final de España.

El coste se sitúa en la banda baja respecto a las cumbres anteriores. La más barata costó 37 millones y la más cara 178. El impacto positivo en la economía madrileña será, además, superior al gasto. Unos 100 millones de euros, según una primera estimación aún "poco precisa".

'CASTELLANA VERDE'

También se ha decidido que la calle más importante de la capital se convierta en una Castellana verde donde las empresas, entidades e instituciones que tienen ahí su sede organizarán todo tipo de actividades relacionadas con la crisis climática. Serán exposiciones y conferencias que tendrán como escenario el Jardín Botánico, el ministerio de Agricultua, el de Economía o museos como el de Ciencias Naturales.

Se está intentando, además, que se mantenga una cumbre mundial de la juventud que se iba a celebrar en la ciudad chilena de Valparaíso. La organización del la COP25 está colaborando con las universidades madrileñas para que sea factible trasladarla, según Ribera. Estaba prevista la presencia de unos 1.500 jóvenes.

TRAVESÍA DIFÍCIL

La incógnita se mantiene respecto a la presencia de Greta Thunberg, la impulsora del movimiento juvenil Fridays for Future. Ribera se mostró pesimista, tras haber contactado con su entorno. El ministerio ofreció ayuda la adolescente sueca pero esta "no tiene problemas de financiación". "La travesía en barco por el Atlántico Norte en esta época es díficil y que quizás le impida que pueda venir". Como alternativa, Ribera le ha ofrecido que se dirija la cumbre "en remoto", a distancia.

Otra incógnita aún más difícil de resolver es saber qué jefes de Estado asistirán a la ceremonia inaugural del día 2. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, invitará a los máximos líderes de las delegaciones de todos los países, entre ellos el estadounidense Donald Trump. Será difícil que acuda porque no lo ha hecho a ninguna otra cumbre anterior, pero no es posible saberlo con total certeza dado que aún no ha sido invitado.