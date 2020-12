Cuatro miembros de una familia mueren al estrellarse su avioneta en Brasil

Cuatro miembros de la misma familia fallecieron este martes en Brasil después de que la avioneta en la que viajaban cayó dentro de un río en una región rural del estado de Paraná (sur), informaron fuentes oficiales y reporta Efe.

La avioneta, un monomotor de modelo Cessna 117B y prefijo PT-KCK con capacidad para cuatro personas, despegó hacia las 6.30 hora local (9.30 GMT) de este martes de Goioeré, municipio en el interior de Paraná en el que residía la familia, y se dirigía al litoral del mismo estado, pero acabó estrellándose en el río Macaco, en un área rural entre las localidades de Roncador y Mato Rico.

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) soube do acidente aéreo após moradores encontrarem o avião dentro do rio. Em seguida, uma equipe do 16° BPM de Mato Rico foi deslocada para até o local para isolar a área.



