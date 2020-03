Coronavirus: La Rioja se prepara para poner en cuarentena barrios enteros

El Ministerio de Sanidad ha confirmado ya 39 casos de coronavirus en La Rioja. El principal foco de contagio se encuentra en Haro y Casalarreina tras acudir varios familiares a un funeral en Vitoria el pasado fin de semana. Ese el foco del virus que más preocupa al Ejecutivo en estos momentos. "Nos podría generar un problema mayor si las medidas no son lo eficaces que consideramos que pueden ser", ha explicado el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón

La Consejería de Salud de La Rioja ha empezado a preparar medidas "drásticas" para "garantizar que se consigue controlar el brote". Entre ellas, ha citado Simon, se pondrán en cuarentena manzanas completas y pequeños barrios en algunas zonas de la región. "Este grupo grande con contacto estrecho con los casos requiere medidas diferentes a las habituales", ha argumentado.

El origen del brote estaría en un paciente riojano de 52 años, ingresado desde el pasado domingo en un hospital de Burgos, que participó junto a numerosos familiares en un funeral en Vitoria el pasado fin de semana. Un evento tras el que se ha encontrado un elevado número de contagios, en comparación con la población de la región, especialmente en las localidades de Haro y Casalarreina.

En el conjunto de España, Sanidad tiene identificados alrededor de 430 casos, 93 más que ayer, y solo 16 personas sobre las que se desconoce los motivos del contagio. En concreto, 27 casos en Andalucía, 11 en Aragón, 5 en Asturias, 6 en Baleares, 18 en Canarias, 10 en Cantabria, 15 Castilla La-Mancha, 14 Castilla y León, 24 en Cataluña, ninguno en Ceuta, 30 en Valencia, 6 en Extremadura, 3 en Galicia, 174 en Madrid, 0 en Melilla, 0 en Murcia, 3 en Navarra, 45 en País Vasco y 39 en La Rioja. Unos datos que, ha aclarado, no representan la situación real en estos momentos, sino hace tres o cuatro días.

El mayor incremento se ha producido en Madrid, pero son brotes en grupos que ya estaban identificados, por lo que "no incrementan la probabilidad de trasmisión comunitaria", según ha explicado Simon. Sobre el cierre de dos centenares de centros de ocio, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias ha asegurado que "no es tan disparatado" porque son personas de riesgo y esta actuación no tiene especial implicación en su vida. "Hablando de personas frágiles siempre es mejor sobreactuar un poco que quedarse corto", ha reconocido.

No obstante, casi todos los nuevos casos están asociados a "grupos bien identificados a partir de casos conocidos". Es decir, no han aumentado, sino que se han reducido las zonas en las que Sanidad tenía dudas sobre un posible contagio. "La valoración es que la situación no cambia sino que en algunas zonas se mejora", ha afirmado. Por otra parte, Sanidad tiene registrados 30 casos recuperados, en Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid y algunos en el País Vasco.

MANIFESTACIÓN 8M, SIN RIESGO

Sobre la cancelación de la Maratón de Barcelona, Fernando Simón ha asegurado que se ajusta a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad que recomendaba suspender o aplazar "los eventos no profesionales que no implicaran clasificación oficial". Además, esta carrera cuenta con más de 1.000 participantes habitualmente de zonas de riesgo.

Una situación muy diferente a la de la manifestación por el 8-M que se celebrará este domingo en muchas ciudades de España, entre ellas, Madrid, porque esta "es una convocatoria para nacionales". "Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación, le voy a decir que haga lo que quiera", ha zanjado.