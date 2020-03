Coronavirus: ¿Por qué es tan importante lavarse las manos?

Una de las medidas para prevenir el coronavirus en la que más insisten las autoridades sanitarias de todos el mundo es lavarse bien las manos. Pero ¿por qué es esta acción tan importante? Más allá de la lógica y el sentido común de la higiene, hay una explicación científica que tiene que ver con el hábitat que necesita el coronavirus.

La explicación, resumida, es que uno de los elementos que forma el coronavirus es una membrana de grasa que lo protege y que le permite sobrevivir y propagarse. Esa membrana de grasa tiene un enemigo mortal: el jabón. El jabón deshace toda la estructura de esa capa de grasa e impide que el virus pueda sobrevivir.

Este es el somero resumen de la pedagógica explicación que Paul Thordason, profesor de la Escuela de Química de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), ha hecho en un hilo que se ha viralizado rápidamente en Twitter.

1/25 Part 1 - Why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus and indeed most viruses? Because it is a self-assembled nanoparticle in which the weakest link is the lipid (fatty) bilayer. A two part thread about soap, viruses and supramolecular chemistry #COVID19 pic.twitter.com/OCwqPjO5Ht