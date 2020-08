La Comunidad de Madrid acusa a Fernando Simón de ser "político, no científico"

Nuevo episodio del pulso entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por los datos del coronavirus. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado este sábado al doctor Fernando Simón de ser un político, no un científico, negando que tenga credibilidad.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En rueda de prensa para informar de la aportación de la Comunidad de Madrid al sistema de financiación autonómica, el consejero ha pedido además a Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asumir la responsabilidad por el hecho de que España ya sea el país con un mayor número de contagios de toda Europa: "esa sí es su responsabilidad y no tratar de señalar a Madrid y ofrecer datos que no existen".

Se refería así el consejero a la controversia estos dos últimos días por los datos de detección de asintomáticos en la región, que, según el Ministerio de Sanidad, es muy inferior a la media nacional y que la Consejería de Sanidad defiende que es incluso mayor a la de otras muchas comunidades autónomas.

Fernández-Lasquetty ha calificado el dato ofrecido por Simón de "falsedad" y le ha acusado de no haberlo contrastado con Salud Pública del Gobierno regional con la finalidad de "desacreditar a la Comunidad" y de "poner a la opinión pública en su contra".

"No se tomó la molestia de hablar con Salud Pública para comprobar cómo eran de veraces esos datos. Ese es un comportamiento bastante poco científico y que demuestra que Simón es un político, no es un científico", asegura el consejero madrileño.

A su juicio, "Simón no se guía por criterios científicos sino políticos, en ese caso además muy claramente con criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid". Además, ha insistido en que, a pesar del incremento de casos diarios de contagio en la región, ello no está teniendo incidencia en el sistema sanitario y que la actual situación no es comparable a la de los meses de febrero y marzo.