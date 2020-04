Coronavirus: El deporte individual y los paseos serán de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 horas

El Gobierno concretó este jueves las franjas horarias en las que, a partir del sábado, los españoles podrán aliviar la situación de confinamiento por el coronavirus. Lo hizo en un contexto de gran malestar de la oposición, que se siente ninguneada (socios de investidura incluidos), por no ser consultada ni informada de las medidas concretas de la desescalada. La situación es de tal tensión que, en estos momentos, Pedro Sánchez no tiene asegurado que pueda prorrogar el estado de alarma.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en una rueda de prensa a media tarde para concretar las horas en las que se podrá disfrutar del aire libre a menos que se tengan síntomas o deban guardar cuarentena, recuerda el Gobierno. La filosofía general es separar a los mayores de los niños. Se libran de estas limitaciones los ciudadanos que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, que podrán hacerlo a la hora que quieran. Y sigue estando vetado que una pareja pueda salir junto a un hijo.

Paseos de mayores de 14 y menores de 70

Podrán salir entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho de la tarde y las once de la noche. Solo se podrá hacer una vez al día y no alejarse más de un kilómetro de casa. Se disfrutará de manera individual o con una persona con la que se conviva. ¿Cuánto podrá durar el paseo? Todavía no se ha establecido y ese detalle se conocerá en una orden ministerial que se publicará en las próximas horas.

Deporte individual sin contacto

Los que quieran hacer deporte no profesional al aire libre podrán hacerlo entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho de la tarde y las once de la noche. Y solo en su mismo municipio. Es decir, no se podrá coger la tabla de surf e ir al pueblo de al lado o, la bici, y pasar al siguiente municipio. No está definido todavía cuánto tiempo se podrá dedicar a esta actividad. El Ministerio de Sanidad debe concretarlo en una orden ministerial.

Los dependientes y mayores de 70 años

Los ciudadanos que tengan algún tipo de dependencia, y deban salir con un cuidador, y los mayores de 70 años podrán salir a pasear entre las diez y las 12 del mediodía y entre siete y ocho de la tarde. Deberán hacerlo una vez al día y no se podrán alejar más de un kilómetro de casa.

Los menores de 14 años

En esta etapa en la que también se permite a los adultos salir a disfrutar de la calle, los menores han perdido algunas horas de margen y, a partir del sábado, deberán pasear entre las 12 del mediodía y las siete de la tarde. En todos los casos descritos se tiene que mantener la distancia de seguridad, avisa el Ejecutivo.

Los huertos particulares

Desde el sábado, día 2, también se podrá salir de casa para cuidar el huerto particular que está destinado al autoconsumo, esté o no en el municipio donde se reside. Tanto el PP como presidentes autonómicos del PSOE como María Chivite (Navarra) y Javier Lambán (Aragón) habían reclamado una medida así para evitar la pérdida de las frutas y hortalizas dedicadas al uso particular.