Coronavirus: Bonaventura Clotet advierte que no todos los infectados desarrollan inmunidad

El jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol y director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha advertido este miércoles que han detectado que hay personas que han pasado la infección que no desarrollan la inmunidad y pueden reinfectarse.

En una entrevista en la radio, Clotet, que considera que se debería haber retrasado una semana más el inicio de la desescalada para evitar riesgos de rebrotes, ha reconocido, sin embargo, que cree que ahora sería más difícil colapsar el sistema sanitario, porque está "más preparado".

"La gente que ha pasado la infección que no se piense que no ha de usar medidas de protección porque podría reinfectarse. No podemos confirmar que no haya riesgo hasta que no averiguamos qué porcentaje tiene anticuerpos neutralizantes", ha explicado Clotet.

Los anticuerpos

"Estamos viendo que no todo el mundo tiene la misma cantidad de anticuerpos. Hay gente que quizás no está igual de bien protegido para una segunda infección", ha detallado el médico, que dirige, junto al infectólogo Oriol Mitjà, un ensayo clínico con 3.000 pacientes para ver si es eficaz el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento usado para la malaria para reducir los contagios.

Según Clotet, "si nos hubiéramos quedado en casa una semana más el riesgo de contagio sería mucho menor y hubiéramos podido contener un poco mejor el rebrote. Ahora el problema es la cantidad de gente que se pueda volver a contagiar y que vuelva a haber una avalancha en los servicios de urgencias". Aunque cree que si esto sucediera, el sistema sanitario lo podría superar mejor "porque se ha aprendido a controlar esta avalancha en los hospitales, hay más capacidad de atención, se ha avanzado mucho en los tratamientos...".

"La sociedad ahora está más preparada para un posible rebrote. Se conoce mucho mejor el virus y cómo tratarlo. También se sabe cómo actúa y cómo anticiparse. Se pueden utilizar una serie de fármacos. Esto es un beneficio para todo el mundo que pueda sufrir la enfermedad", ha añadido.

Clotet ha anunciado que conoce a compañeros del Massachusetts Institute of Technology (MIT) "que están trabajando en test muy rápidos que pueden dar el resultado al momento", y sobre el uso de guantes ha advertido de que "si no se usan bien, es una manera de ir esparciendo el virus por todas partes".