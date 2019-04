La conmoción por Notre Dame deja paso al homenaje a los bomberos

En Francia, a los bomberos se les llama los "soldados del fuego". Y tienen una reputación (excelente), lo que NO es el caso en España. Porque al año, salvan muchas vidas. El lunes, la Catedral Notre Dame de Paris tenía un "bosque" de unas 1200 vigas de roble ardiendo. Tal magnitud de siniestro NO era broma, pues el edificio estaba en riesgo de ceder. Unos 400 bomberos se encargaron que eso NO sucediera. Eso NO tiene ni precio ni nada que escamotear a la valentía, pero también a la competencia, de este cuerpo (casi) militar. Pues una "batalla" monumental se desarrolló para salvar de las llamas de la dejadez (incompetencia "accidental") que puso en riesgo mayor a esta excepcional obra de Arte (Patrimonio de la Humanidad). A una hora de diferencia, la salvaron de que cayera por tierra esta "anciana" Señora de 856 años. Héroes es poco. Fueron salvadores de algo extraordinario y estuvieron a la altura de tal compromiso. Al riesgo de sus propias vidas. CHAPEAU...