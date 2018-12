El Congreso ultima la ley de muerte digna sin sanción específica alguna

Un año y nueve meses después de que el Congreso admitiera a trámite la proposición de ley impulsada por Ciudadanos destinada a homogeneizar y regular los cuidados paliativos en España, la llamada ley de muerte digna está bastante cerca de ver la luz. La comisión de Sanidad aprobó ayer martes el texto acordado en ponencia (con las abstenciones del PNV y ERC por motivos competenciales) y que reconoce derechos y garantías en el proceso final de la vida, como el rechazo a tratamientos encarnizados y que alargan artificialmente la vida, a expresar los últimos deseos en un testamento vital y a morir en la intimidad personal y familiar. El proyecto pasará ahora al pleno y de ahí al Senado para su aprobación definitiva. Aunque la norma cuenta con un apoyo mayoritario, han sido necesarias decenas de reuniones de la ponencia para debatir la incorporación al texto de las más de 160 enmiendas presentadas. De hecho, a la comisión de Sanidad llegaron vivos algunos escollos, como el que hace referencia a las sanciones. Cs quiere que la norma incorpore castigos a los médicos o a las administraciones que incumplan los derechos reconocidos, para dar poder «coercitivo» a la ley. Sin embargo, el PSOE ha sostenido desde el primer momento que no era necesario y finalmente se ha llevado el gato al agua. Este martes presentó una enmienda que establece que las infracciones queden sometidas al régimen sancionador previsto en las 10 autonomías con legislación en esta materia (Catalunya no la tiene) o a la ley general de sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. La enmienda salió aprobada con los votos de Podemos, los partidos nacionalistas y el voto en contra de PP y Cs. La actitud del PSOE provocó un gran enfado en Ciudadanos, que acusó a los socialistas de facilitar que no haya sanciones estatales como moneda de cambio a ERC, el PDECat y el PNV para «mantenerse en el Gobierno». El partido naranja avisó de que esta situación quizá le haga replantearse su apoyo a la ley de eutanasia, que promueven los socialistas, en fase de enmiendas y que hasta ahora solo había contado con la oposición del PP.