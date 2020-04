«Confío en mi clientela para que me ayude a remontar»

La Bodega J.Cala es uno de esos bares en los que, a partir de cierto momento del mediodía durante los fines de semana, literalmente, no se cabe. Sábados y domingos a la hora del vermut es cuando el local alcanza el pico de actividad, con alrededor de 50 clientes en la taberna.

Si en el futuro se aplican medidas de distanciamiento social estrictas como las que se están barruntando, el número de personas a las que se permitirá la entrada al local simultáneamente se podrá contar con los dedos de las manos.

«A no ser que instale cabinas telefónicas para separar a la gente, no se me ocurre otra manera de cumplir con las normas de las que se está hablando», comenta con sorna Juan Antonio González, propietario del negocio. En un local de las características de la Bodega J. Cala, en el que no hay mesas y el único punto de apoyo para dejar las bebidas son unos pocos metros de barra, las mamparas de metacrilato para distanciar a los usuarios no son viables.

Juan confía en retomar la actividad a partir del mes de junio, pero por ahora toca resistir. De momento, ha renegociado el precio del alquiler, y la posibilidad de pedir un crédito con el aval del ICO está sobre la mesa. «El otro día nos llamaron del banco para ofrecernos esta opción, pero no lo necesitamos», dice el tabernero.

El hecho de ser un negocio familiar -en la bodega solo trabajan Juan y su mujer- también ha permitido sortear los ajustes de plantilla.

«Confío en que «mi otra familia», la clientela, me ayude le ayude a remontar cuando volvamos a abrir», explica.

