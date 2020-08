Carmen llevaba 10 años con su pareja. Tienen un hijo en común, pero ella suma otros dos de un anterior matrimonio. El confinamiento por el coronavirus y la convivencia durante 24 horas en un espacio cerrado, con los dos trabajando en la misma vivienda, provocó que una relación ya maltrecha acabara saltando por los aires. Los abogados de familia han detectado un incremento de consultas de divorcio. En los juzgados, sin embargo, no se ha constatado un aumento de las demandas. En muchos casos, la crisis económica ha frenado, por el momento, los pleitos conflictivos y ha originado acuerdos extrajudiciales. Los letrados han sido una pieza clave para que las disputas no llegaran a la justicia. «No hemos detectado una mayor entrada de demandas de divorcio. Los abogados están realizando un esfuerzo por mediar en los problemas para evitar judicializarlos», admite la magistrada de Barcelona Regina Selva.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Es el ejemplo de Carmen, que ha llegado a un acuerdo con su expareja para pasar un verano tranquilo, después de meses de restricciones de movilidad. «La cosa iba mal desde hace unos tres años. Primero a raíz de la muerte de mi padre y después de mi anterior marido, con el que tenía una buena relación. Mi pareja no me apoyó y se dedicó a menospreciarme más», explica. El confinamiento y el hecho que los dos tuvieran que trabajar desde casa, agravó la situación. «Parecía que solo trabajaba él. Yo me encargaba de la casa, de los niños y de mi trabajo. Él se encerraba en la habitación a trabajar y solo salía para comer. Me sentí sola y con mucho estrés», recuerda. Un buen día todo voló por los aires y él se fue.

Esta es solo una historia, no la única. La continua convivencia en un mismo espacio y la tensión por el coronavirus han provocado roces en parejas. «El confinamiento ha hecho modificar hábitos que creíamos obligatorios. Ha sido también un tiempo de reflexión personal al no poder salir de casa. No había escapatoria y había que convivir, lo que mucha gente no había hecho en los últimos tiempos, pese a vivir juntos», asegura la abogada Silvia Giménez-Salinas. En su opinión, las personas pensaban que ese encierro sería de 15 días, «pero luego se fue alargando y la inseguridad generó mucha angustia». «Y también ahora existe mucha inseguridad en el futuro», añade. «Las consultas y peticiones de asesoramiento que he tenido son diversas -explica esta letrada-. Mucha gente pregunta acerca de las nuevas situaciones y en qué les puede afectar, pero cuesta tomar decisiones».

La letrada Begoña de Urquía confirma que se ha producido un incremento de divorcios. «Aunque no soy muy partidaria de generalizar, también es cierto que, por la incidencia negativa que el estado de alarma y confinamiento a causado en la economía, muchos clientes han desarrollado una mayor conciencia de contención de gasto, alcanzado con mayor facilidad acuerdos sobre los efectos y las medidas que hay que adoptar y con el fin de evitar litigios costosos». A su entender, «el cliente que viene al despacho y te explica su caso suele remontarse al momento que percibe las disfunciones familiares, por lo que resultaría superfluo señalar que la causa del divorcio ha venido ocasionada por el confinamiento. Creo más bien que ha precipitado la ruptura de relaciones que, si no agonizaban, les faltaba poco».

Es similar el parecer de la abogada Luz García Bello. «Ha habido un aumento de casos de divorcio, pero no por causa del confinamiento, sino como consecuencia del confinamiento. Las relaciones ya no estaban bien y la convivencia continuada durante meses ha provocado que se adoptara finalmente esta decisión. Convivir tanto tiempo en un espacio limitado y durante 24 horas ha precipitado una decisión que, tal vez en algunos casos, se hubieran alargado en el tiempo», afirma. «Los casos de rupturas más conflictivas -añade- han sido los habituales: cuando hay hijos menores de edad, pagos de hipoteca o se decide el uso del domicilio familiar».

Tareas del hogar

El despacho en que trabaja Leire López ha constatado una entrada del doble de casos de divorcios por el confinamiento que en otras épocas. Y explica que estas son las razones: «La convivencia continuada de matrimonios que apenas se ven en situaciones normales, el descubrimiento de infidelidades al estar juntos todo el día y comprobar la dedicación de un cónyuge a su presunto amante y la manera de afrontar la sobrecarga de trabajo de las tareas del hogar y los hijos». En algunos casos, los más graves, precisa, ha habido maltrato físico y denuncia penal.