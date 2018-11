Condenado a prisión permanente revisable el autor de los cuatro crímenes de Pioz

Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos, de 39 años, y a sus primos de 1 y 4 años en Pioz (Guadalajara) fue condenado ayer a prisión permanente revisable. La magistrada-presidenta del juicio con Tribunal del Jurado del llamado caso Pioz, María Elena Mayor Rodrigo, leyó la sentencia tras el juicio celebrado contra Patrick Nogueira en el que fue declarado culpable de asesinato con intencionalidad, ensañamiento con los menores y sin considerar ninguna circunstancia atenuante.

La magistrada sentenció al acusado a 25 años de prisión por el asesinato con alevosía de su tía Janaina y a tres condenas de prisión permanente, dos por los dos asesinatos «con ensañamiento y por su especial vulnerabilidad» de los niños, y una tercera por el asesinato de su tío Marcos. En el caso del tío se ha considerado un asesinato con alevosía, pero se ha fijado la pena de prisión permanente revisable ya que el acusado ha sido condenado a más de tres asesinatos, fijado como asesinato múltiple, que también está castigado con prisión permanente revisable.

La sentencia también recoge una indemnización para los padres de los tíos asesinados de 120.000 euros y de 18.000 euros para cada uno de sus hermanos, ascendiendo a 24.000 en el caso de la hermana menor de Janaina. El acusado escuchó la sentencia por videoconferencia desde prisión y no mostró ninguna reacción al conocer su condena. El fallo considera probado que las cuatro muertes fueron asesinatos al considerar la alevosía e intencionalidad y estima que las víctimas no tuvieron posibilidad de defensa, así como el ensañamiento al matar a Janaina en presencia de sus hijos. Las muertes de los dos adultos son consideradas asesinatos con alevosía a la vista de las pruebas periciales practicadas durante el juicio, que descartaron marcas defensivas en los cuerpos, a lo que se une que en el caso de la mujer ocurrió en la cocina de la vivienda, un recinto reducido en el que la víctima se encontraba de espaldas a la puerta, según la sentencia.

Las muertes de los dos menores se consideran asesinatos con ensañamiento, con la circunstancia de que debido a su corta edad eran especialmente vulnerables, y el ensañamiento viene porque fueron testigos de la muerte de su madre. La magistrada considera que las muertes de los dos niños se enmarcan en el tipo penal de asesinato hiperagravado, que conlleva una pena más grave, la prisión permanente revisable para cada uno de los delitos.

El caso de Patrick Nogueira es el primero en el que se establece prisión revisable por la comisión de más de dos asesinatos. La sentencia no considera ninguna de las circunstancias atenuantes solicitadas por la defensa, entre ellas la eximente incompleta de alteración psíquica, que se ha descartado por no haberse acreditado un daño neurológico que le afectara en la toma de decisiones y control de la impulsividad.Dice la sentencia que el tribunal del jurado consideró que el acusado presenta una anomalía cerebral que, sin embargo, no le limita su capacidad cognitiva y volitiva.

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2016, cuando Patrick Nogueira acudió al chalé de Pioz donde vivía su tío, Marcos Campos, y su esposa, Janaina Santos, ambos de 39 años y procedentes de Brasil, y sus dos hijos, de 1 y 4 años, y acabó con la vida de su familia. A los dos adultos los mató, descuartizó y metió en bolsas de plástico y a los niños, tras asesinarlos, los guardó también en bolsas de plástico, y mientras cometió los hechos mantuvo conversaciones de WhatsApp con un amigo de Brasil. Los cuerpos se descubrieron un mes después, el 17 de septiembre de 2016.